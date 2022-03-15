15 Mar 2022 - 16:51- Gündem G: 15 Mar 2022 - 16:52

İsmail Küçükkaya, Şakir Süloğlu’nun kitabını tanıttı

Bağımsız Denetçiler Dernekleri Federasyonu Başkanı Şakir Süloğlu, gazeteci İsmail Küçükkaya’nın FOX TV’deki Çalar Saat programında kitabını tanıttı
İsmail Küçükkaya, Şakir Süloğlu’nun kitabını tanıttı mask

Gazeteci İsmail Küçükkaya FOX TV’deki Çalar Saat programında Bağımsız Denetçiler Dernekleri Federasyonu (BADEF) Başkanı ve Kocaeli Bağımsız Denetçiler Derneği (KOBADED) Başkanı Şakir Süloğlu’nun “Akaryakıt Sektöründe Elektronik Mali Uygulamaların Vergi Kayıp ve Kaçağını Önlemede Rolü ve Bir Anket” isimli kitabını tanıttı.

 VERGİ GELİRLERİ

Televizyon programında açıklama yapan Süloğlu, “Türkiye’de vergi oranlarını kademeli olarak indirdiğimizde mesela yüzde 10’a kadar, vergi gelirlerimizin artacağına inanıyorum. 2022 yılında içinde bulunduğumuz yılda kurumlar vergisi oranı yüzde 23, gelir vergisi oranı yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişiyor. Ortalama ücret geliri olan, Türkiye şartlarına göre bordro mahkûmu dediğimiz kişilerde yüzde 20 ile yüzde 27 arasında oranda bir vergilendirme oluyor. Vergi oranlarında kademeli olarak, daha önce İngiltere eski Başbakanı Margaret Thatcher 1990’lı yıllarda denemiş, indirmiş ve İngiltere’de bile vergi gelirleri daha da artmış” dedi.

TABANA YAYILMASI

Açıklamasını sürdüren Süloğlu, “Ülkemizdeki vergi mükelleflerini bir kafes içinde yaşayan tavuk, civciv, horoz, kaz, ördeğe benzetirsek, vergi yükü hep bunların üzerinde oluyor. Oysa ki, kafesin dışında birçok civciv, tavuk, horoz mevcut olduğunu düşünüyoruz. Vergi oranlarının düşürülmesini siyasi partilerimiz gündemine almalı ve bunu gerçekleştirmelidir diye düşünüyoruz. Neden? Ülkemizde bir buçuk  veya iki yılda bir “Vergi Barışı” adı altında Kanun çıkmakta, bununda sebebi, mükelleflerimizin, iş dünyasının vergilerini zamanında ve tam ödeyemediklerinden dolayı olmaktadır. Dolayısıyla, vergi oranlarını aşağıya çekersek, Türkiye’deki vergi gelirlerimiz artacaktır ve bu da sosyal adaleti, verginin tabana yayılmasını sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

15 Mar 2022 - 16:51 - Gündem

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