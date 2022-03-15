Başkan Aygün Tıp Bayramı’nı Kutladı

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi ile mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Sağlıklı bir gelecek için ülkemizin dört bir noktasında görevini özveriyle yapan doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” dedi.