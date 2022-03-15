14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret eden Başkan Aygün, sağlık çalışanlarının bayramını kutladı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın, başhekim yardımcıları ve hastane müdürleri ile bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi ile mücadele sürecinde çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini belirterek, "Sağlıklı bir gelecek için ülkemizin dört bir noktasında görevini özveriyle yapan doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyorum” dedi.
15 Mar 2022 - 16:51- Gündem Güncelleme: 15 Mar 2022 - 16:53
Başkan Aygün Tıp Bayramı’nı Kutladı
Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.