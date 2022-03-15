Nervürlü inşaat demiri ve çelik hasır alınacak

2022 Yılı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Muhtelif İşlerinde Kullanılmak Üzere Nervürlü İnşaat Demiri ve Çelik Hasır mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...