Muhtar Yaşar Eker hayatını kaybetti

5 dönemdir İzmit Erenler Mahallesi Muhtarlığı yapan 73 yaşındaki Yaşar Eker, muhtarlık ofisinde rahatsızlanması sonucu Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aort damarı yırtıldığı ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Eker tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmit Erenler Mahallesi Erenler Bayırı Taşocağı Sokak No:11 adresinde ikamet eden, SEKA emeklisi, 4 çocuk babası Eker’in cenazesi yarın(çarşamba) öğle namazını müteakip Erenler Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verilecek