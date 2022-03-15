15 Mar 2022 - 17:02- Gündem G: 15 Mar 2022 - 17:05

Kar geri geliyor, Büyükşehir teyakkuzda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yeni kar yağışı uyarısının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, teyakkuza geçti.
Kar geri geliyor, Büyükşehir teyakkuzda mask

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklamada Kocaeli’nde perşembe gününden itibaren yeniden kar yağışı bekleniyor. Büyükşehir Belediyesi, tüm önlemleri alarak, yeni yağışlarda bir aksilik yaşanmaması için görev yapacak.

METEOROLOJİ’DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hava durumu tahminleri açıklandı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli’nde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışının yeniden etkili olacağı belirtildi. Perşembe gününden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin edilirken, Cuma gününden itibaren güney kesimler hariç yurt genelinde kar yağışı beklendiği belirtildi.

BÜYÜKŞEHİR TEYAKKUZDA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün açıklamasının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi gerekli tüm önlemlerini aldı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Karla Mücadele Ekipleri kent genelinde tuzlama ve küreme çalışmalarının yanı sıra yol açma çalışması için teyakkuza geçti.

15 Mar 2022 - 17:02 - Gündem

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