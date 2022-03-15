Çanakkale Sergisi Atatürk Evi’nde açıldı

“107 Yıllık Zafer: Çanakkale Geçilmez” sergisi saat 14.00’te kapılarını ziyaretçilerine açtı. Çanakkale ruhu zaferin 107’nci yılında İzmit’e taşınırken Çanakkale cephelerinde kullanılan askeri obje ve görseller 2 ay boyunca Atatürk Evi’nde sergilenecek. Açılışta İzmit Kent Orkestrası da ilk performansını sergiledi. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra protokol üyeleri ve katılımcılar sergiyi gezdi.

GENİŞ KATILIM

Atatürk Evinin bahçesinde gerçekleştirilen programa İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Belediye Başkan Yardımcıları Ünal Özmural, Nurettin Bulut, Belediye Koordinatörleri Ozan Aksu, Birol Sağlam, Hakan Yalçın, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, Gelecek Partisi İzmit İlçe Başkanı Ömer Uçar, DEVA Partisi İl Başkan Yardımcısı Alptekin Cevherli, Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, DİSK Bölge Temsilcisi ve Genel İş Şube Başkanı Vedat Küçük, ADD İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, KYÖD Başkanı Didem Turan, DEVA Partisi il yöneticileri, İzmit Belediyesi’nin CHP’li meclis üyeleri, daire müdürleri, sergi koleksiyonun sahibi Ahmet Uslu ve öğrenciler katıldı.

“GENÇLERE TARİHİ ÖĞRETMEMİZ LAZIM”

Açılışta kürsüye çıkan İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, “Çabamız zamanı ve mekanı anlamlandırma telaşıyla geçer. Bu saat mekanı ve zamanı anlamlandırdığımız bir zaman. Bu güne kutlama desek bile içimizde bir hüzün vardır. Tarih halbuki geçmiş zaman değildir, şimdiki zamandır, gelecektir. Böylesi bir sergiye birçok insanın emeğinin geçtiğini biliyorum. Emeği geçen herkese müteşekkirim. Gençlerimize tarihin ne olduğunu öğretmemiz lazım. Bu vesileyle Belediye Başkanımıza, emeği geçen arkadaşlarımıza müteşekkirim. Tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum” diye konuştu.

“DESTANIN YAZILDIĞI YERDİR ÇANAKKALE”

Programda konuşan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadeleri kullandı; “Yok edilmek istenen bir milletin, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu bütün dünyaya gösteren, Emperyalist ülkelere yüreğinde çarpan vatan aşkıyla dur diyen bir destanın yazıldığı; Yedi düvelin, kahraman Türk askerinin iman dolu göğsüne çarpa çarpa bütün ümitleri ile birlikte Türk sularına gömüldüğü yerdir, Çanakkale.

“VATANLARI İÇİN CANLARINI FEDA ETTİLER”

‘Siperler arası 8 metre. Yani ölüm muhakkak… 3 dakika önce gelen bölüğün tamamı şehit olmuş…Yeni gelenler bunu biliyor ve bir 3 dakika sonra kendisinin de şehit olacağının farkında ilerliyor.’ İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle Çanakkale’nin nasıl çetin bir mücadele olduğunu daha iyi anlıyoruz. Yokluklar ve yoksulluklar içinde olan bir millet, çağın en güçlü devletlerine, donanmasına ve silahlarına karşı böyle mücadele etti. Ölümüne ve vatanı için akıttığı kanının al bayrağa çala çala.

“ONUR DUYUYORUZ”

Biz de şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak için Çanakkale ruhunu İzmit’e getirmek istedik. İzmit Belediyesi olarak resmi kaynaklara göre 572 şehit vermiş olan bu kentte, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde “107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez” özel sergisinin Atatürk Evi’nde açılışını yapmaktan onur duyuyoruz.

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE EVİ PROJESİ

Daha önce burayı Atatürk Evi olarak ziyarete açmıştık. Sonrasında dönemsel sergiler ile vatandaşımızla buluşturmaya söz vermiştik. Söylediğimiz gibi ilk olarak Atatürk Evimizi “107 Yıllık Destan: Çanakkale Geçilmez” özel sergisi ile dönemsel olarak vatandaşımızın ziyaretine açmış bulunuyoruz. Yakın zamanda ise Atatürk’ün aziz hatırası ve Milli Mücadele ruhunu yaşatacağımız Atatürk ve İzmit Milli Mücadele Evi projemizle de ziyaretçilerimizi konağımızda ağırlamaya devam edeceğiz.

“RUHLARI ŞAD OLSUN”

Çanakkale Zaferi’nin 107. yılında başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milletinin varlığı uğruna bir an bile tereddüt etmeden canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun.

BAŞKAN HÜRRİYET’TEN TEŞEKKÜR

Bugün ayrıca bir teşekkür borcumuz var. Değerli büyüğümüz, üstadımız, doktorumuz Zeyyat bey kendisine hediye edilen çok kıymetli, Atatürk’ün doğumunun 100’üncü yılında resmedilen portre Atatürk Evi’ne bağışlandı. Bizde büyük onur duyarak kendisinin Atatürk Evi’ne emanet ettiği bu güzel armağanı en güzel köşemizde sergiliyoruz. Bugün aynı zamanda o armağanın da açılışını yapmış olacağız. Bunun için Zeyyat beye şükranlarımı sunuyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. 14 Mart Tıp Bayramınız da kutlu olsun. Yakın zamanda kurulan kent orkestramızın da ilk performansı olacak bugün. Koleksiyonun sahibi çok kıymetli Ahmet Uslu’ya çok teşekkür ediyorum. Bu koleksiyonu bugün İzmitlilerle buluşturdu ve bizlerle birlikte sergiye açtı.”

“UFAK BİR KATKIM BİLE BENİ MUTLU EDECEK”

Atatürk’ün 1981 yılında çizilen portresini Atatürk Evi’ne bağışlayan Doktor Zeyyat Parman açılış programında yaptığı konuşmada, “Sahip olduğum bir Atatürk portresini Atatürk Evi’ne hediye ediyorum. Bu portre 1981 yılında yapılan bir portredir. İbrahim Küçükenez ressam dostumuz sergisini ziyaret ettiğimde bana bu portreyi hediye etti. Muayenehanemde 40 yıl astım portreyi. Sayın başkan büyük ilgi gösterdi ve bu eseri kabul ettiler. Atatürk Evi’nde benimde ufak bir katkım olacaksa bu beni mutlu edecektir” ifadelerini konuştu.