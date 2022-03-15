Tüpe gelen 180 liralık zam yine esnafı yaktı

Geçtiğimiz yıl 120 liraya satılan 12 kilogramlık mutfak tüpü, bu yıl 300 liraya kadar dayandı. 4 kişilik bir aileye yaklaşık bir ay yeten mutfak tüpünün yıllık maliyeti 3 bin 600 lira oldu. Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası önü alınamayan tüp zamlarına Rusya-Ukrayna Savaşı’nın yaşatacağı enerji krizinin de yansıması bekleniyor.

“AŞIRI DERECEDE ETKİLEDİ”

İzmit’te 40 yıldan beri gaz sektöründe olan İbrahim Temizel, “Tüp kullanımı eskisi kadar yaygın değil. Ağırlıklı olarak küçük piknik tüpü kullanılıyor. Doğalgaz bağlantısı olmayan evlerde kullanılıyor. Esnaf da artık yaygın kullanmıyor. Çay ocaklarında nadir kullanıyor. 12’lik tombul tüpün fiyatı resmi rakamlara göre geçtiğimiz ocak ayında 120 liraydı. Şu anki resmi satış fiyatı 3 gün önce gelen son zam ile birlikte 298 lira oldu. En büyük sıkıntı Ağustos 2021’de başladı. Fiyat o dönem 147’ye yükseldi. Ondan sonra artış hızlandı. Döviz hareketliliğinin olduğu dönemde hızla arttı, bugüne kadar geldi. Geçtiğimiz yıl kasım ayında ise 200 liraya dayandı. Artışlar satışları aşırı derecede etkiledi. Herkesi zamlar bir şekilde etkiledi. Eski yapılı evlerde tüp kullanımı devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“REZİLLİK”

İzmit’te çay ocağı işleten Hasan Yavuz ise son zammı rezillik olarak yorumladı. Geçtiğimiz yıl 90 liraya tüp alabildiklerini belirten Yavuz, “Sadece tüp değil. Tüp, elektrik derken bizim masraflar dükkan kirasının iki katına çıktı. Asgari ücretin artması değiştirmedi. Maliyeti arttırdı. Artık fiyatlara müdahale edilmeli. Enkaz haline geldi. Kim gelirse gelsin bu saatten sonra düzgün bir şey yapamayacak. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeni ile yapılan zamlar da yansırsa yandık. Geçen ay 2 bin 500 lira elektrik faturası geldi. Esnaf da kendini frenliyor. 2 lira ile çay döndürüyoruz. Gelen fatura bu. Allah hepimizin yardımcısı olsun” dedi.

“TÜPE MUHTACIZ”

Kantin işletmecisi olan Hakan Yıldırım, “Fiyatlar yüksek. İnsanlar geçim zorluğu çekiyor. Devlet bu konuya el atsın. Gerekirse aracı olmasın. Fiyat yükseltici aracıların ortadan kalkması lazım. Geçen sene kullanmıyordum. Bu sene kullanmaya başladım. Geçen sene 100 lira civarındaymış. En son 2 ay önce aldığımda 220 liraydı. Benim iş hanında doğalgaz sistemi yok. Tüpe muhtacız. Bir an önce bu sorunun çözülmesi lazım. Tüp ocağımızı yaktı” dedi.

“ARTIŞLARDAN RAHATSIZ DEĞİLİM”

Bir başka çay ocağı işletmecisi Hakkı Suat Yılmaz ise, “Ben devletin ve devleti yönetenlerin bu artışların pahalı olmasından, zamlı olmasından yana olduklarını düşünmüyorum. Buna dışarıdan müdahale ediyorlar. Bu bir iktidar değişikliği ile olacaksa öbürleri ne yapıp değiştirecek merak ediyorum. Bunlar hep danışıklı dövüş. O yüzden fiyat artışından rahatsız değilim. Bu fiyat artışının kimler yüzünden yapıldığının tespit edilip onların da cezalandırılmasını istiyorum. Hiçbir iktidar zam yapmaktan

memnun değil. Biraz daha çalışırız” dedi.