15 Mar 2022 - 23:50- Gündem G: 15 Mar 2022 - 23:53

Yeni vaka sayısı arttı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 115 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.
Yeni vaka sayısı arttı! mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 15 Mart Salı gününün verilerine göre, 333 bin 196 test yapıldı.

115 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 24 bin 614 yeni vaka tespit edilirken 115 kişi yaşamını yitirdi. Öte yandan, son bir günde 30 bin 553 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.02, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.24 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 740 bin 810, 2’nci dozda 52 milyon 907 bin 403 ve 3’üncü dozda 27 milyon 420 bin 505 olmak üzere toplam 146 milyon 304 bin 93 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 24 BİNİN ÜZERİNDEYDİ

Bakanlığın açıkladığı 14 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre 24 bin 404 vaka tespit edilirken 133 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 319 bin 649 test yapılmış ve 38 bin 812 kişi iyileşmişti.

15 Mar 2022 - 23:50 Kocaeli- Gündem

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