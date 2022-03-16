Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkan Vekili Kaya Moroğlu, dernek yönetim kurulu üyeleri Halife Karabulut ve Metin Özkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek 19 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Halk Ozanı Aşık Veysel’i anma programına davet etti. Başkan Hürriyet, Aşık Veysel’in hayatımızda iz bırakan büyük bir ozan olduğunu belirterek, davet için dernek üyelerine teşekkür etti. 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, geride dillere pelesenk olan çok sayıda eser bıraktıktan sonra 1973 yılında amansız hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti.
16 Mar 2022 - 11:41- Gündem Güncelleme: 16 Mar 2022 - 11:42
Sivaslılar Derneğinden Başkan Hürriyet’e ziyaret
Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkan Vekili Kaya Moroğlu ve dernek yönetim kurulu üyeleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek 19 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Halk Ozanı Aşık Veysel’i anma programına davet ettiler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.