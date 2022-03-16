Sivaslılar Derneğinden Başkan Hürriyet’e ziyaret

Kocaeli Sivaslılar Derneği Başkan Vekili Kaya Moroğlu, dernek yönetim kurulu üyeleri Halife Karabulut ve Metin Özkan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek 19 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan Halk Ozanı Aşık Veysel’i anma programına davet etti. Başkan Hürriyet, Aşık Veysel’in hayatımızda iz bırakan büyük bir ozan olduğunu belirterek, davet için dernek üyelerine teşekkür etti. 1894 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya gelen Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, geride dillere pelesenk olan çok sayıda eser bıraktıktan sonra 1973 yılında amansız hastalığa yakalanarak hayatını kaybetti.