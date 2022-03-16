Altıparmak: Dino etik değerlere göre böyle yapmamalıydı

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak Gençlerbirliği maçı öncesi sorularımızı yanıtladı. Deneyimli teknik adam Dino’nun ayrılışı ile ilgili olarak “Etik değerlere göre böyle yapmamalıydı” dedi.

BİZİ SEVİNDİRİYOR

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak hazırlıkların iyi sürdüğünü ve forma rekabetinin üst düzeyde olmasının kendisinin sevindirdiğini ifade ederek şu şekilde konuştu: Her şey çok iyi gidiyor. İstek, arzu mükemmel. Forma rekabeti müthiş ve kim oynasa fark etmeyecek bir duruma geldik. Bu da bizi sevindiriyor. 10 maç ve alınacak 30 puan var. Tek amacımız Gençlerbirliği maçını kazanıp, buradan sıyrılıp diğer hesaplara bakmak.

ÖN ALAN OYUNUMUZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Bundan sonra içerisi dışarısı fark etmiyor. İçerideki artımız muhteşem taraftarımız. Bunu kullandığımız zaman da ekstra oluyor. Sistemden sisteme geçmek zor. Ön alan oyunumuz, rakip yarı sahadaki pas sayımız artarak devam edecek. Oyuncularımın son 4 maçta -ki bunların 3’ü deplasmanda- beklediğimiz oyuna duyarlı hareket etmesi işlerin yolunda gittiğini gösteriyor. Yakaladığımız bu havayı inşallah Gençlerbirliği maçında da sürdürürüz.

BİZİM İÇİN SORUN YOK

Dino çalışmak istediğimiz oyunculardan birisiydi. Kendisi ile de konuştuk. Kocaelispor’u tercih etmedi. Bizim için Kocaelispor’dan büyük hiç kimse yok. Burada oynamak istemiyorsa zorla oynatmayız. Bu kulübün Dino’ya yaptıklarından sonra bana göre Dino’nun böyle bir şey yapmaması gerekiyordu. Herkes profesyonel. Maddi olarak buranın 3 katı bir para vermişler. Ama etik değerleri düşünürsek ben olsam 10 maçımı bitirir öyle giderdim. Tercihi o olmadı. Bizim için sorun yok. Geldiğimizde de Dino ile oynamadık.

ALMAK İÇİN ALMAYACAĞIZ

Rusya ve Ukrayna’dan futbolcu bakıyoruz ancak sadece almak için almayacağız. Uygun, istediğimiz tür futbolculardan düşerse kadromuza katabiliriz. 10 maçlık periyot için çok da gelmek isteyeni bulamıyorsunuz. Orada Süper Lig oynayan futbolcu buraya 1.5 yıllık imza atmak istemiyor.

BİZ PROFESYONELİZ

Gençlerbirliği’nde de oynadım. Futbolcu olmamızda, kişilik, karakter olarak büyümemizde Gençlerbirliği’nin katkısı çok var. İlhan Cavcav başkanımızdan Allah razı olsun, mekanı cennet olsun. Gençlerbirliği bizim yuvamız. Ama biz profesyoneliz. Şu an ben Kocaelispor’un hocasıyım ve kazanmak için de her şeyi yapacağız.

AYRIM YAPMIYORUZ

Benhur dünkü (Önceki gün) antrenmanda darbe aldı, ayağı kan topladı, krampon giyemedi. Çok önemli bir sorunu yok. Tüm futbolcularımız olduğu gibi Berkay da bizim için çok değerli. Bireysel antrenmanlara başladı. Belli olmaz belli hafta sonu da yetişebilir. Önemli olan sahaya çıkan on bir. Bizim için kimin oynadığı fark etmez. Kadrodaki 24 futbolcunun tamamının oynama şansı var. O, bu diye ayrım yapmıyoruz.