İzmit'te 70 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli Merkez İzmit Tepecik Mah. 837 Ada, 113 Parsel, Zemin Kat , 5 Nolu bağımsız bölüm dükkan taşınmaz ; Taşınmaz Fethiye caddesinin 130 metre batısında, Kemaliye caddesinin 15 metre doğusunda, istiklal caddesinin 50 metre kuzeyindedir, Ana arter olan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri ile yürüyüş yoluna mesafesi 110 metredir, İzmit Belediyesinin 430 metre batısındadır, Meskun alanda olup yakın çevresinde Alışveriş merkezleri, Resmi kurumlar, Sağlık tesisleri vb. yapılaşmalar mevcuttur, Taşınmaz şehir merkezinde nüfus ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu mevkidedir, Yol, su, çevre temizlik, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır,
# sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.