İzmit'te 70 m² dükkan icradan satılık

Kocaeli Merkez İzmit Tepecik Mah. 837 Ada, 113 Parsel, Zemin Kat , 5 Nolu bağımsız bölüm dükkan taşınmaz ; Taşınmaz Fethiye caddesinin 130 metre batısında, Kemaliye caddesinin 15 metre doğusunda, istiklal caddesinin 50 metre kuzeyindedir, Ana arter olan Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri ile yürüyüş yoluna mesafesi 110 metredir, İzmit Belediyesinin 430 metre batısındadır, Meskun alanda olup yakın çevresinde Alışveriş merkezleri, Resmi kurumlar, Sağlık tesisleri vb. yapılaşmalar mevcuttur, Taşınmaz şehir merkezinde nüfus ve ticari hareketliliğin yoğun olduğu mevkidedir, Yol, su, çevre temizlik, kanalizasyon gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden eskiden beri tam olarak yararlanmaktadır,

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