Otel alanında kalan taşınmazın çevresinde yoğunlukta villa türü yapılar bulunur. Belediye hizmetlerinden faydalanır, ulaşımı çok kolay, tatil beldesi olarak kullanılan konumda yer alır, bodrum kat 65,60m2, zemin kat 65,60m2,1. normal kat 77m2, arka bahçede veranda 48m2. ve L şeklinde 78,80m2. yüzme havuzu bulunan bahçeli kagir villanın toplam inşaat alanınınn 208,20m2. olduğu bildirilmiştir.
16 Mar 2022 - 12:05- Gündem Güncelleme: 16 Mar 2022 - 12:07
Darıca'da 208 m² villa mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Darıca'da 208 m² villa mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.