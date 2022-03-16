Darıca'da 208 m² villa mahkemeden satılık

Otel alanında kalan taşınmazın çevresinde yoğunlukta villa türü yapılar bulunur. Belediye hizmetlerinden faydalanır, ulaşımı çok kolay, tatil beldesi olarak kullanılan konumda yer alır, bodrum kat 65,60m2, zemin kat 65,60m2,1. normal kat 77m2, arka bahçede veranda 48m2. ve L şeklinde 78,80m2. yüzme havuzu bulunan bahçeli kagir villanın toplam inşaat alanınınn 208,20m2. olduğu bildirilmiştir.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...