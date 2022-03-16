16 Mar 2022 - 12:06- Gündem G: 16 Mar 2022 - 12:08

Sıcak asfalt serme,sıcak asfalt yama ve sathi kaplama yol yapım işi yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Sıcak asfalt serme,sıcak asfalt yama ve sathi kaplama yol yapım işi yaptırılacak

16 Mar 2022 - 12:06 - Gündem

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