Sıcak asfalt serme,sıcak asfalt yama ve sathi kaplama yol yapım işi yaptırılacak

2022 YILI İÇERİSİNDE SICAK ASFALT SERME, SICAK ASFALT YAMA VE SATHİ KAPLAMA YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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