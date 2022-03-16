Vali Yavuz: Şehrin huzurunu bozan kim varsa artık ‘dur’ demenin zamanının geldiğini düşünüyorum

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşması Lansmanı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri katılım gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi, Şura Kent Politikaları’nın desteğiyle hayata geçirilen proje “Gözlerinize inanacaksınız” sloganıyla Kocaeli’ye yeni bir turizm kimliği kazandıracağı duyuruldu. Söz konusu projede slogan ise ‘gözlerine inanacaksınız’ olarak duyuruldu.

“KOCAELİ’Yİ VİTRİNE KOYDUĞUMUZU DÜŞÜNÜYORUM”

Lansmanda konuşan Vali Seddar Yavuz, “Uzun yıllar turizm bölgelerinde çalışmıi birisi olan markalaşmanın ve görsellerin ne kadar kıymetli olduğunu, logonun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Markalaşmadan, sahiplenmeden başarılı olunmaz. Kendi malını beğenmeyen, bir başkası tarafından saygı duymasını beklemesi mümkün değil. Nereden geldiğiniz değil, nerede yaşadığınıza odaklanmalıyız. Kocaeli’yi aşkın 2 milyon insana sorduğumuzda nerelisin diye sorduğumuzda ‘Kocaeliliyim’ demeliyiz. Kocaeli ile ilgili bütün düşüncelerimizi olumlaştırmalıyız. Bugün Kocaeli’yi vitrine koyduğumuzu düşünüyorum. Olumsuz algı yaratan, her gün kötü şeyler olduğunu söyleyen, adeta şehre ihanet eden insanlar olduğunu görüyorum. Şehrin huzurunu bozan kim varsa artık ‘dur’ demenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu şehirde yaşayan, beslenen, geçinen herkesin etkili bir şekilde kullanılması kapsamında büyük bir fırtına oluşturabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum. Kocaeli, enlerin şehri” dedi.