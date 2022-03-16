Akmanşen; “Temeli bize ait olmayan fikirlere kapılmayın”

İstiklal Marşı, 12 Mart 1921 yılında Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı, İzmit Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. İstiklal Marşı’nın kabulünün 101’inci yılı programına Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Kıdemli Albay Bedri Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Baro Başkanı Bahar Candemir, BBP İl Başkanı Remzi Kaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

MİLLETİMİZİN DUYGULARI AKİF’İN KALEMİ İLE KAĞIDA AKTARILMIŞTIR

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda konuşan Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “3 kıtaya hükmeden koca çınar son bir asırdır parça parça edilmektedir. Bu parçalanmaya direnen milletimiz Misak-ı Milli sınırlarında barınmak istemektedirler. Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarken oluşturduğu ruh bütün vatana yayılmıştır. Akif’ten ‘Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak’ diye bir söz yükselmiştir. Milletimizin duyguları Akif’in kalemi ile kağıda aktarılmıştır. Mehmet Akif Ersoy, şehit kanı, masumların gözyaşı istiklal marşımıza mürekkep olmuştur. O yüzden istiklal marşımızı okuyan herkesin yüreği kabarmaktadır” dedi.

RAHMETLE ANIYORUM

Akmanşen, “Son dönemde çevremizde yaşanan sorunlar bizim birlik olmamızı göstermektedir. Milli duygu, teknoloji ve politikalar üretmenin önemi her geçen gün daha da anlaşılmaktadır. Bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkan tarihe kucak açan nesillerle mümkündür. Eğitim politikalarımızı bunun üzerine kuruyoruz. Temeli bize ait olmayan hiçbir fikre kapılmamalısınız. Nice gerçekle gibi görünen düşüncelerin birilerini amacına hizmet ettiğini daha önce defalarca görmedik mi? Vatan toprağının muhafazası için can verenleri aklımızdan çıkarmak geçmişimize ihanet olur. 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma programı vesilesiyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve Mehmet Akif Ersoy olmak üzere bu vatanın kurtulmasında emeği geçen herkesi rahmetle anıyorum” dedi.

BİRİNCİ OLANLAR

Konuşmanın ardından yarışmalarda derece alan öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Resim Dalında birinci olan Melek Yılmaz- Çenesuyu Ortaokulu, Şiir Dalında Birinci; Zehra Nur Çeçen- İmam Hatip Ortaokulu, Kompozisyon Dalında Birinci; Yağmur Çarbuğa-Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi öğrencilerine ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy takdim etti.

İKİNCİ OLANLAR

Resim Dalı İkincisi; Kaan Sönmez-TED Koleji, Şiir Dalı İkincisi; Kübra Akkol- Seyit Aliler İlkokulu, Kompozisyon Dalı İkincisi; Kandemir Külekçi- Özel Enka Teknik Okulları öğrencilerine Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Kıdemli Albay Bedri Yalçın takdim etti.

ÜÇÜNCÜ OLANLAR

Resim Dalı Üçüncüsü; Ataberk Savaş-Osmangazi İlkokulu, Şiir Dalı Üçüncüsü; Alperen Akkuş-Rabak Ortaokulu, Kompoziyon Dalı Üçünüsü; Merve Saim- Başiskele Anadolu Lisesi öğrencilerine ödüllerini Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak takdim etti. Ödül töreninin ardından Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencileri, şiir ve müzik dinletisinde bulundu.