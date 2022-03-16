Kocaeli’nin Turizm Master Planı ve Markalaşması lansmanı yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Turizm Master Planı ve Markalaşması Lansmanı bugün Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Muhammed Hasan Aslan, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve üniversite öğrencileri katılım gösterdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Gebze Teknik Üniversitesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kocaeli Kent Konseyi, Şura Kent Politikaları’nın desteğiyle hayata geçirilen proje “Gözlerinize inanacaksınız” sloganıyla Kocaeli’ye yeni bir turizm kimliği kazandıracağı duyuruldu. Söz konusu projede slogan ise ‘gözlerine inanacaksınız’ olarak duyuruldu.

“BİZ BİLE ŞOK GEÇİRDİK”

Açılış konuşmasını yapan I Mean It Yöneticisi Emrah Yücel, “Bütün bu yaşadığımız süreç içerisinde biz gözlerimize inanamadık. O kadar derin, hem kültürü hem de tarihi, aynı zamanda da doğal güzellikleri olan bir şehirden bahsediyoruz. Biz bile şok geçirdik. Ben Kocaeli’de hissettiğim önemli bir duygu, mutluluk meselesi. Yeni ölçümlediğimiz datalarla birlikte kendimize güzel hedefler ve doğru, yeni okyanuslar bulabileceğimizi hissediyorum. Kocaeli’de çok önemli işler yapılmış ve mutlu şehir haline dönüşmüş” dedi.

“GÜÇLÜ SANAYİYİ HEP ORTADA TUTTUK”

Yücel’in ardından konuşan I Mean It Ajansı Türkiye Koordinatörü Nazlı Kayı, “Bu çalışmanın en kıymetli özelliklerinden birisiydi katılımcılık. Çok uzun ve katmanlı bir süreçti. Biz bu süreçte 6 noktada bölümlendirdik. Eksik bir parça kalmasın istedik. 600 sayfalık çalışmayı görüşleri alarak oluşturduk. Bugünden itibaren kocaelimarkalasiyor.com sitesinde bütün özeti görünüyor. Bir vizyon oluşturduk. ‘Uzun bir rapor çıktık’ demek mantıklı değil bütün bunların stratejilerini oluşturduk. Kocaeli’yi çalışırken bizim için şöyle bir şey oldu: biz bu çalışmayı yaparken de güçlü sanayiyi hep ortada tuttuk, bunu turizmle entegre edip daha da güçlü hale getirmek için uğraştık. Çok vizyoner çalışmalar var, onlarla bütünleştirip bir adım ileri götürmeye çalıştık. Belediye başkanımız da kurumlar da vizyonuyla birçok somut projeyi hayata geçirmiş. O kadar çok faaliyet tamamlanıyor ve değişiyor ki o yüzden bu yaşayan bir belge. Kendimize 2026 hedefleri belirledik. Bizim için kıymetli ve verimli bir süreçti. Bunun bir başarı hikayesine dönüşmesi bundan sonrasında olacak. Kocaeli benim gördüğüm kadarıyla enlerin şehri.” ifadelerinde bulundu.

“KOCAELİ FUARCILIK ŞİRKETİ BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ”

Kayı’nın ardından konuşan KOTO Başkanı Necmi Bulut, “Kocaeli’nin markalaşması adına yapılan çok önemli bir çalışma. Çalışmanın devamında Kocaeli Fuarcılık Şirketi tarafından sürdürülecek olması bir diğer önemli şey. Kocaeli Fuarcılık Şirketi ile bu sürecin sürdürülebilecek olmasıyla bizim için ayrıca gurur verici. Daha evvelden onayına başvurduğumuz şirketiyle bu sürecin sürdürülecek olması ayrıca gurur meselesi. Kocaeli için bir şeyler yapabilecek olması bizim için gurur verici. Markalaşan Kocaeli’nin dünyada şehirlerle yarışabileceğini düşünüyoruz ve bu yarışma neticesinde dünyada yerini alacağını, Kocaeli ve Kocaeli insanına önemli katkılar olacağını düşünüyoruz. İstekli ve gönüllü çalışacağımızı beyan etmek istiyorum” dedi.

“ALTYAPI YAPTIM, OTOBÜS ALDIM EE?”

Bulut’un ardından konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Gerçekten güzel bir şey yapıldı. Şimdiye kadar yapılan her şey harikaydı. Topluma bazı mevzuları en kolay anlatmanın yollarından bir tanesi mizah ve futboldur, benim gözlemleyebildiğim kadarıyla. Bazen sadece bilmek yetmez. Ben burada kürsüye çıkıp mutluluk endekslerinden bahsetsem ‘başkan çıktı akademisyen gibi anlattı’ diyorlar. Ne yapayım akademisyenim. Mustafa Kemal Atatürk ‘çağdaş medeniyetler seviyesi’ diyor. Mutlu şehir bir yolculuk. Beklentilerimiz, beklediklerimiz de değişiyor. Varılması gereken yer, kıyas yapacağımız şey. Şu kadar altyapı, asfalt, köprü yaptım, otobüs aldım. Ee? Ne için yaptım? Ne içini unuttuğunuzda her şey bitiyor aslında. Strateji belgesinde niçin var, turizm destinasyonu yapmak için bütün bunlar yapılacak. 282 eylem planı belirlenmiş. Sahadan deneyimin bana şunu gösteriyor: bir işin sahibi yoksa o iş ortada kalır” ifadelerinde bulundu.

TURİZM FUARCILIK ŞİRKETİ NE YAPACAK?

Turizm Fuarcılık Şirketi kurulmasıyla ilgili de konuşan Büyükakın, “Bu şehrin bir markası olacaksa işte o telefon zili, okuldaki teneffüsün zili, yazı fontu, tişörtün üzerine basacağımız logo. Göz logosu var. Her ne olursa olsun bir logonuz olması lazım. Turizm Fuarcılık Şirketi’ni kurduk. Bundan sonra o kısımları o yönetecek. Öbür tarafta fuar merkezi yapmak istiyoruz, bu şirket yarın o fuar merkezini de işletecek. Bugünden başlayanları olacak, 5-15 sene sonra bitenleri olacak. Bütün bu hafızayı akılda tutan bir yapı lazım, bu da Turizm Fuarcılık Şirketi olacak. Yurtdışında bütün otellerde şehir haritası bulursunuz. O, üst akılın belirlediği strateji için yapılan bir şeydir. Bu şirket, orkestra şefliğini yapmak için kurulmuş bir şirket. Şehrin bunu pozitif gündem olarak belirlemesi, sahiplenmesi ve yürünmek istenen yolda yürünmesi gerekiyor. Sürekli iyileştirme mantığıyla varılması gereken bir hedef nokta olacak. Şehrin bunu canlı tutması gerekiyor” dedi.

“ÇOK RİCA EDİYORUM: BU HAYALE İNANIN”

Sahiplenme vurgusu yapan Büyükakın, “İyiler çoğunlukla, iyilik de çoğunlukta. İyilik bir salgınsa, kötülük bir pandemi. Çok hızlı bulaşıyor. Negatif algı şehri birbirinden ayırıyor. Benim başarı hikayelerinde özetlemek istediğim son kısım bu: ruh. Liderlik edildiği zaman, ruh olduğu zaman bu başarı tam anlamıyla gerçekleşiyor. Burada bir top yekûn sahiplenilmesi gerekiyor. Bu kent bunu sahiplenmediği sürece sadece havai fişek etkisi olur. Sizlerden çok rica ediyorum: bu hayale inanın. ‘Gözlerinize inanacaksınız’ diyorlar ya, samimi söylüyorum bu kentteki birçok insanın da gözlerine inanacağı güzellikte bir kent. Bu kentin yarısından fazlası orman, bu kent sanayi kenti olarak biliniyor. Yüzölçümümüzün yüzde 1 buçuğu sanayi ve ticaret alanına ayrılmış. Yüzde 50’si orman, yüzde 30’u tarım arazisi. Lütfen bu ideale inanın. Biz üzerimize düşen her şeyi yaptık. Bundan sonrası sahiplenmedir. Sahiplenilmeyen bir yerde dünyanın en iyi teknik direktörü olun, futbolcular kendi görevlerini yapmazsa orada başarı gelmesi mümkün değil.” şeklinde konuştu.

“KOCAELİLİYİM DEMELİYİZ”

Son olarak konuşan Vali Seddar Yavuz, “Uzun yıllar turizm bölgelerinde çalışmıi birisi olan markalaşmanın ve görsellerin ne kadar kıymetli olduğunu, logonun ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Markalaşmadan, sahiplenmeden başarılı olunmaz. Kendi malını beğenmeyen, bir başkası tarafından saygı duymasını beklemesi mümkün değil. Nereden geldiğiniz değil, nerede yaşadığınıza odaklanmalıyız. Kocaeli’yi aşkın 2 milyon insana sorduğumuzda nerelisin diye sorduğumuzda ‘Kocaeliliyim’ demeliyiz. Kocaeli ile ilgili bütün düşüncelerimizi olumlaştırmalıyız. Bugün Kocaeli’yi vitrine koyduğumuzu düşünüyorum. Olumsuz algı yaratan, her gün kötü şeyler olduğunu söyleyen, adeta şehre ihanet eden bu insanlar olduğunu görüyorum. Şehrin huzurunu bozan kim varsa artık ‘dur’ demenin zamanının geldiğini düşünüyorum. Bu şehirde yaşayan, beslenen, geçinen herkesin etkili bir şekilde kullanılması kapsamında büyük bir fırtına oluşturabileceğini düşünüyorum. Çok iyi bir çalışma olduğunu söylemek istiyorum. Kocaeli, enlerin şehri. Hemşerilik fikrini biraz daha geliştirmemiz gerektiğinin altını çiziyorum” ifadelerinde bulundu.