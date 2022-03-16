Geleneksel 8. Petkim Emeklileri buluşması

Petkim’in eski çalışan ve yöneticileri, Geleneksel 8’nci Petkim Emeklileri Buluşmasında buluşmak ve eski günleri yad etmek için hazırlanıyor! Kentimizdeki her türlü değer ve kültüre önem ve öncelik veren Kocaeli Kent Konseyi, bu kez de adeta bir vefa göstergesi olan Petkim Emeklilerini buluşturmak için kolları sıvadı.

İlimizde yıllardır faaliyet gösteren PETKİM Fabrikası’nın eski çalışanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği, Geleneksel 8’nci Petkim Emeklileri Buluşması, 20 Mart 2022 Pazar Günü 13:00-16:00 saatleri arasında Sekaparkt’ta yer alan Kocaeli Kongre Merkezi C Blok’taki Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kocaeli Kent Konseyi, Petrol-İş Sendikası ve Yarımca Emeklileri Tertip Komitesinin organizasyonu ile düzenlenecek programa, Kocaeli genelindeki tüm Petkim Emeklilerinin katılması bekleniyor.