Geleneksel 8. Petkim Emeklileri buluşması

Petkim’in eski çalışan ve yöneticileri, Geleneksel 8’nci Petkim Emeklileri Buluşmasında buluşmak ve eski günleri yad etmek için hazırlanıyor! Kentimizdeki her türlü değer ve kültüre önem ve öncelik veren Kocaeli Kent Konseyi, bu kez de adeta bir vefa göstergesi olan Petkim Emeklilerini buluşturmak için kolları sıvadı.
İlimizde yıllardır faaliyet gösteren PETKİM Fabrikası’nın eski çalışanları ve yöneticilerinin bir araya geldiği, Geleneksel 8’nci Petkim Emeklileri Buluşması, 20 Mart 2022 Pazar Günü 13:00-16:00 saatleri arasında Sekaparkt’ta yer alan Kocaeli Kongre Merkezi C Blok’taki Nikah Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kocaeli Kent Konseyi, Petrol-İş Sendikası ve Yarımca Emeklileri Tertip Komitesinin organizasyonu ile düzenlenecek programa, Kocaeli genelindeki tüm Petkim Emeklilerinin katılması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.