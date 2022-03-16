16 Mar 2022 - 12:47- Asayiş G: 16 Mar 2022 - 12:49

Koronavirüs Kocaeli'de 2 can daha aldı!

İzmit Turgut Mahallesi Güçbir Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi, 2 çocuk babası Hüseyin Çabuk (68) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi ö...
Koronavirüs Kocaeli'de 2 can daha aldı! mask

İzmit Turgut Mahallesi Güçbir Sokak üzerinde ikamet eden Seka emeklisi, 2 çocuk babası Hüseyin Çabuk (68) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Evliya Çelebi Camiinden alınarak Karatepe Mezarlığında toprağa verildi.

3 ÇOÇUK BABASI

Gölcük Dumlupınar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde ikamet eden emekli polis, 3 çocuk babası Mustafa Odabaş (81) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Cenazesi öğle namazında Gölcük Merkez Camiinden alınarak 17 Ağustos Mezarlığında toprağa verildi.

16 Mar 2022 - 12:47 - Asayiş

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