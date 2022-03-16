Temizlik işçisinden örnek davranış

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park’ta çalıştığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Akbaş’a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Muzaffer Bıyık ise cüzdanı teslim aldıktan sonra sahibinin bulunması talimatını verdi. Zabıta ekipleri cüzdanda kart bilgileri bulunan ve aynı zamanda öğrenci olan Mehmet Tolga Yenigün’e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş’ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.
Akbaş’a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Muzaffer Bıyık, belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye de takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.