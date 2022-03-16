Benzin ve motorinde bir indirim daha

Petrol fiyatlarının gerilemesiyle akaryakıt fiyatlarında da gerileme yaşanıyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatında motorinde 1 lira, benzinde 62 kuruş indirim bekleniyor. Dün gece de litre fiyatında benzinde 1 lira 76 kuruş, motorinde ise 93 kuruş indirim olmuştu. Önceki gece de motorinde 2 lira 3 kuruş indirim yapılmıştı.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki indirimlerin ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,09 TL, Ankara’da 18,19 TL, İzmir’de 18,21 TL olacak. Motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 18,66 TL, Ankara’da ve İzmir’de 18,77 TL olacak.

ÜÇ GÜNDE YÜZDE 18 DÜŞTÜ AMA…

Bu geceki indirimle birlikte litre fiyatı son üç günde motorinde yüzde 18,4, benzinde yüzde 11,7 düşmüş olacak. Bu geceki indirime rağmen, yıllık fiyat artış oranı benzinde yüzde 150, motorinde yüzde 182 olacak.

PETROL DÜN 100 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ve ABD’nin Rus petrolüne dönük yaptırımlarıyla 140 dolara dayanan Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, dün 100 doların altına gerilemişti. Çin’de artan corona virüsü vakaları nedeniyle alınan karantina kararlarının yanı sıra arz endişelerini azaltacak adımlar, petrol fiyatlarının düşüşünde etkili olmuştu. Brent petrol bugün tekrar 100 doların üzerine çıktı.