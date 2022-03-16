Kocaeli’de şubatta 2877 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,1 artarak 97 bin 587 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 752 konut satışı ve %19,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 464 konut satışı ve %8,7 pay ile Ankara, 5 bin 575 konut satışı ve %5,7 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 23 konut ile Ardahan, 40 konut ile Hakkari ve 47 konut ile Bayburt oldu. TÜİK verilerine göre; 2022 yılı Şubat ayında Kocaeli İlinde 2 877 konut satıldı.

YABANCILARA SATIŞ

Yabancılara yapılan konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %54,9 artarak 4 bin 591 oldu. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %4,7 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 958 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 99 konut satışı ile Antalya, 288 konut satışı ile Ankara, 116 konut satışı ile Yalova, 89 konut satışı ile Sakarya izledi. Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 711 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 633 konut ile Irak, 509 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.