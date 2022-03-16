16 Mar 2022 - 15:46- Ekonomi G: 16 Mar 2022 - 15:47

Başkan Ali Koç: Var gücümüzle çalışıyoruz

Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, bugün Koç Holding ve Ford Otosan’ın eş zamanlı yaptığı açıklama ile duyurduğu, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinde rekabet gücünü artıracak iki büyük yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Başkan Ali Koç: Var gücümüzle çalışıyoruz mask

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını Ford Otosan’ın bünyesine katmak üzere Ford ile anlaşmaya varıldığını, ayrıca Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ve Koç Holding arasında batarya üretimi yatırımına katılmak üzere bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandığını belirtti.

ÜRETİM SORUMLULUĞU

Ali Y. Koç, “Geçtiğimiz yıl Ford Otosan Kocaeli Fabrikalarını ülkemizin bataryası dahil ilk ve tek elektrikli araç entegre üretim tesisi haline getirecek yatırımımızı Sayın Cumhurbaşkanımız ile açıklarken, bu yatırımı ileriye dönük stratejik bir hamle olarak gördüğümüzü belirtmiştim. Ford Otosan bunu teyit eder nitelikteki gelişmelerle ülkemizi ve topluluğumuzu gururlandırmaya devam ediyor. Romanya’daki üretim sorumluluğu ile şirketimiz uluslararası bir üretim şirketi haline gelirken, Avrupa’nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanını pekiştirecek” dedi

16 Mar 2022 - 15:46 - Ekonomi

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