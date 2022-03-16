16 Mar 2022 - 15:46- Ekonomi G: 16 Mar 2022 - 15:48

MediaMarkt Club 3 yaşında
MediaMarkt Club 3 yaşında mask

MediaMarkt Türkiye’nin teknolojiseverlere hediye çekleri ve avantajlar sunduğu MediaMarkt CLUB 3'üncü yaşında. 15 Mart’a kadar geçerli, tüm mağaza ve mediamarkt.com.tr’den yapılacak alışverişlerde MediaMarkt Club üyelerine özel 2.500TL’ye varan anında indirim sağlıyor. MediaMarkt’ın Türkiye’de bir sadakat programı olarak 2019 yılında hayata geçirdiği MediaMarkt CLUB’la hedefi daha fazla kullanıcıya ulaşıp fırsatlardan yararlandırmak.

16 Mar 2022 - 15:46 - Ekonomi

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