Kahve Dünyası’nın Gofrik’i ‘fenomen’ oldu

Kahve Dünyası’nın türünün ilk ve tek örneği olarak tanımladığı, yüzde 23 oranında Antep fıstığı içeriğiyle dikkat çeken lezzeti Gofrik, kısa zamanda sosyal medyada da fenomen haline geldi. Pandemiyle birlikte Türkiye’nin yaygın marketlerinde ve online alışveriş sitelerinde de satışa sunularak takipçi kitlesini artıran Gofrik, ‘Bu Gofret değil ki Gofrik’ sloganıyla kısa sürede kalpleri fethederek satışlarını yüzde 300’e varan ciddi bir yükselişle artırdı.