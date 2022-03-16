16 Mar 2022 - 15:47- Ekonomi G: 16 Mar 2022 - 15:48

Anadolu Hayat çıtayı yükseltiyor
Anadolu Hayat çıtayı yükseltiyor mask

Sürdürülebilir kalkınma, finansal ve sosyal kapsayıcılık hedefleri ile faaliyetlerine devam eden Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırmayı hedefliyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, 2017’de başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunda performanslarını her yıl bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

16 Mar 2022 - 15:47 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.712.645 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anadolu Hayat çıtayı yükseltiyor mask
Anadolu Hayat çıtayı yükseltiyor
Kahve Dünyası’nın Gofrik’i ‘fenomen’ oldu mask
Kahve Dünyası’nın Gofrik’i ‘fenomen’ oldu
Başkan Ali Koç: Var gücümüzle çalışıyoruz mask
Başkan Ali Koç: Var gücümüzle çalışıyoruz
MediaMarkt Club 3 yaşında mask
MediaMarkt Club 3 yaşında
Polisan Kansaı Boya İngiltere pazarına odaklandı mask
Polisan Kansaı Boya İngiltere pazarına odaklandı
Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi mask
Başkan Zeytinoğlu bütçeyi değerlendirdi
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL