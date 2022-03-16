Anadolu Hayat çıtayı yükseltiyor

Sürdürülebilir kalkınma, finansal ve sosyal kapsayıcılık hedefleri ile faaliyetlerine devam eden Anadolu Hayat Emeklilik, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarına hız kazandırmayı hedefliyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Dolgun, 2017’de başlayan sürdürülebilirlik yolculuğunda performanslarını her yıl bir üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.