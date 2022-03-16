16 Mar 2022 - 15:48- Gündem G: 16 Mar 2022 - 15:50

Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı

İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinlikleri kapsamında Derince'de düzenlenen program Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda gerçekleşti
Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programları kapsamında bu yıl Derince’deki program  Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Fatih Anadolu Lisesi‘nce hazırlanan programa Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ oratoryosunun da sahnelendiği program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin de takdim edildiği program katılımcıların sergiyi gezmesi ile sona erdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

ŞİİR YARIŞMASI:

1. Defne Su Keskin (Dumlupınar Ortaokulu)

2. Muhammet Furkan (Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu)

3. Hiranur Karapınar (Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu)

RESİM YARIŞMASI:

1. Meyra Akgül (İbni Sina Ortaokulu)

2. Elif Selvi Altaş (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

3. Ali Öner Gür (Pakmaya Huriye Pak İlkokulu)

16 Mar 2022 - 15:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.712.645 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı mask
Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı
Polat’tan Körfezli kadınlara çiçek mask
Polat’tan Körfezli kadınlara çiçek
Gelecek Kocaeli’den İstiklal Marşı Tablosu mask
Gelecek Kocaeli’den İstiklal Marşı Tablosu
Vedat İnce, Körfez’de dizi film çekiyor mask
Vedat İnce, Körfez’de dizi film çekiyor
Çetin Doyuran yaşamını yitirdi mask
Çetin Doyuran yaşamını yitirdi
Temizlik işçisinden örnek davranış mask
Temizlik işçisinden örnek davranış
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL