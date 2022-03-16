Mehmet Akif Ersoy Derince’de Anıldı

12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma programları kapsamında bu yıl Derince’deki program Sabancı Ortakları ve Çalışanları İlkokulu Konferans Salonu’nda yapıldı. Fatih Anadolu Lisesi‘nce hazırlanan programa Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, İlçe Müftüsü Mecit Amil, Derince İlçe Emniyet Müdürü Şaheser Şen, Derince İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Kızıltaş, meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, kaymakamlık ve belediye daire müdürleri, şehit aileleri ve gaziler, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

ÖDÜLLER TAKDİM EDİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Derince İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Osman Karabayır, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy tarafından İstiklal Marşı’nın yazılma sürecini anlatan “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal’ oratoryosunun da sahnelendiği program katılımcılar tarafından büyük beğeni topladı. 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü şiir ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol tarafından ödüllerinin de takdim edildiği program katılımcıların sergiyi gezmesi ile sona erdi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

ŞİİR YARIŞMASI:

1. Defne Su Keskin (Dumlupınar Ortaokulu)

2. Muhammet Furkan (Şehit Serdar Gökbayrak İmam Hatip Ortaokulu)

3. Hiranur Karapınar (Pakmaya Huriye Pak Ortaokulu)

RESİM YARIŞMASI:

1. Meyra Akgül (İbni Sina Ortaokulu)

2. Elif Selvi Altaş (Bekir Sıtkı Özer İlkokulu)

3. Ali Öner Gür (Pakmaya Huriye Pak İlkokulu)