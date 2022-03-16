16 Mar 2022 - 15:50- Gündem G: 16 Mar 2022 - 15:51

İlk gelen 150 kişiye kitap hediye edilecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kütüphaneler Haftası etkinliğinde, İzmit Belediyesi Kütüphanesi’ne 28 Mart tarihinden itibaren gelen ilk 150 kişiye kitap hediye edilecek
İlk gelen 150 kişiye kitap hediye edilecek mask

İzmit Belediyesi, 28 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında kutlanan Kütüphaneler Haftası’na özel; 28 Mart tarihinden itibaren İzmit Belediyesi Kütüphanesine gelen ilk 150 kişiye kitap hediye edecek. Sağlıklı ders çalışma ortamı, zengin kaynağı ve sınırsız internet erişimine açık kullanılabilir bilgisayarlarıyla hizmet vermeye devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Özellikle ders çalışmak ve kitap okumak isteyen gençler için önemli bir merkez olan İzmit Belediyesi Kütüphanesi her ay binlerce kişiyi ağırlıyor. Kütüphane ayda ortalama 6 bin kişiye hizmet verirken güler yüzlü personeli ve sağlıklı ortamıyla özellikle öğrencilerin tercihi olmaya devam eden İzmit Belediyesi Kütüphanesi haftanın 6 günü hizmet vermeyi sürdürüyor.

16 Mar 2022 - 15:50 - Gündem

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