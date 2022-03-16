“Kadın ve aile kale gibi sağlam olmalı”

“Ailemiz Kalemiz” mottosuyla “Güven ve sevgiyle işlenmiş kalemiz var” diyerek Başiskele Belediyesi’nin kadın ve aile çalışmalarını tek bir çatı altında toplayan KALE’nin tanıtım toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Yasin Özlü’nün ev sahipliğinde Başiskele Sahili’ndeki TRYP By Wyndham Otel’de gerçekleşen toplantıya özel konuk olarak sevilen TV Sunucusu İkbal Gürpınar’ın yanı sıra Kaymakam Necip Çakmak, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, AKP İlçe Başkanı Mustafa Koral, MHP İlçe Başkanı Serkan Günaydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Akkaya, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe kadın kolları başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADIN VE AİLE MÜDÜRLÜĞÜNÜ KURUYORUZ”

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Yasin Özlü, “Başiskele’de 2022 yılını Kadın ve Aile Yılı ilan ederek KALE Kadın ve Aile Modeli’ni kurduk ve bu yönde çalışmalarımıza başladık. Peki neden kadın ve aile? Çünkü toplumun anası kadındır. Batı medeniyetinden bizi farklı kılan en güçlü yönümüz aile bağlarımız. Bizim de amacımız kale gibi sağlam ve yıkılmaz aile yapısına hizmet etmek. İlçemizde Kadın ve Aile Müdürlüğümüzü de kuruyoruz. Bu noktada Türkiye’de de öncü bir belediye olacağımızın müjdesini şimdiden verelim” dedi.

“AİLEDE KADIN, KADIN GİBİ OLMALI”

Programın özel konuğu TV sunucusu İkbal Gürpınar da sahneye çıkarak, “Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Para kazanmak, bir konuma ulaşmak eğer kadınları erkekleştiriyorsa bu sıkıntılıdır. Ailede kadın kadın gibi, erkek de erkek gibi olmalı. Kalorifer borusu döşeriz, tesisatçı oluruz ama yapmayacağız. Biz sanıyoruz ki her şeyi yapabilirsek kocalarımız bizi çok sever, o bizi bırakmaz. Ama öyle değil. Sevgi, güven ve saygı ile aileler sağlam ve güçlü yapıya kavuşacaktır” dedi. Ardından Gürpınar, bir de şiir seslendirerek katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Programın sonunda Başkan Özlü ve eşi Öznur Özlü sahneye çıkarak İkbal Gürpınar’a çiçek ve BAŞKEM ürünlerinden tablo hediye ettiler.