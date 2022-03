CHP’den Tabip Odası’na destek ziyareti

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Kocaeli Tabip Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ve hekimlerle bir araya gelen CHP’liler, sağlıkçıların haklı hak arayışlarında her zaman destekçileri olduklarını ifade etti. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ sözlerini hatırlatan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demişti. Milletimiz sizlere canını, sağlığını emanet ederken kimlerin gidecek olduğu apaçık ortadır. Her zaman yanınızdayız, her zaman minnettarız” dedi.

“KİMSE ÜLKEYİ TERK ETMİYOR”

Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ise, “Uzunca bir süredir eylemlerimiz devam ediyor. Dün Tıp Bayramı dolayısı ile Atatürk Anıtı’na İzmit Belediye Bandosu eşliğinde çelengimizi bıraktık ve çok umutlandık. Hastanelerimizde, ASM’lerimizde arkadaşlarımız görev başındaydı. Kimse ülkeyi terk etmiyor, gitmiyor. Biz kalıcıyız. Gidecek olanlar zaten gidecektir. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanları olarak halkımız için görevimizi yerine getireceğiz” dedi.