CHP’den Tabip Odası’na destek ziyareti

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve yönetimi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı ile Kocaeli Tabip Odası’nı ziyaret etti. Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ve hekimlerle bir araya gelen CHP’liler, sağlıkçıların haklı hak arayışlarında her zaman destekçileri olduklarını ifade etti. 14 Mart Tıp Bayramı arifesinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hekimler için ‘Giderlerse gitsinler’ sözlerini hatırlatan CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, “Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet edin’ demişti. Milletimiz sizlere canını, sağlığını emanet ederken kimlerin gidecek olduğu apaçık ortadır. Her zaman yanınızdayız, her zaman minnettarız” dedi.
“KİMSE ÜLKEYİ TERK ETMİYOR”
Ziyaretten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Mehtap Yılmaz Maçkalı ise, “Uzunca bir süredir eylemlerimiz devam ediyor. Dün Tıp Bayramı dolayısı ile Atatürk Anıtı’na İzmit Belediye Bandosu eşliğinde çelengimizi bıraktık ve çok umutlandık. Hastanelerimizde, ASM’lerimizde arkadaşlarımız görev başındaydı. Kimse ülkeyi terk etmiyor, gitmiyor. Biz kalıcıyız. Gidecek olanlar zaten gidecektir. Her zaman olduğu gibi sağlık çalışanları olarak halkımız için görevimizi yerine getireceğiz” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.