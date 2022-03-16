16 Mar 2022 - 15:54- Gündem G: 16 Mar 2022 - 15:56

Genç Refah Çayırova’da bayrak değişimi

Yeniden Refah Partisi Çayırova Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi yaşandı. Gençlik kolları başkanlığında bulunan Muharrem Ağyol görevini Murat Aydın...
Genç Refah Çayırova’da bayrak değişimi mask

Yeniden Refah Partisi Çayırova Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi yaşandı. Gençlik kolları başkanlığında bulunan Muharrem Ağyol görevini Murat Aydın’a devretti. İlçe binasında gerçekleşen devir teslim törenine, İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek ve yönetimi ile İlçe Başkanı Adem Yıldız ve yönetimi de katıldı. YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek, görevlendirme yazısını Murat Aydın’a teslim ederek yeni görevinde başarılar dilerken, Muharrem Ağyol’a bugüne kadar sürdürdüğü görevi için teşekkür plaketi takdim etti.

16 Mar 2022 - 15:54 - Gündem

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