Yeniden Refah Partisi Çayırova Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi yaşandı. Gençlik kolları başkanlığında bulunan Muharrem Ağyol görevini Murat Aydın’a devretti. İlçe binasında gerçekleşen devir teslim törenine, İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek ve yönetimi ile İlçe Başkanı Adem Yıldız ve yönetimi de katıldı. YRP İl Gençlik Kolları Başkanı Necmettin İşlek, görevlendirme yazısını Murat Aydın’a teslim ederek yeni görevinde başarılar dilerken, Muharrem Ağyol’a bugüne kadar sürdürdüğü görevi için teşekkür plaketi takdim etti.
16 Mar 2022 - 15:54- Gündem Güncelleme: 16 Mar 2022 - 15:56
Genç Refah Çayırova’da bayrak değişimi
Yeniden Refah Partisi Çayırova Gençlik Kolları’nda bayrak değişimi yaşandı. Gençlik kolları başkanlığında bulunan Muharrem Ağyol görevini Murat Aydın...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.