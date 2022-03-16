ÖZKA Lastik yaratıcı fikirleri bekliyor

Sanatın her alanda yaratıcı ve iyileştirici gücüne inanan bir marka olan ÖZKA Lastik, “Bir Dünya Sanat” mottosuyla başlattığı yarışmada geleneksel eserlerden farklı olarak enstalasyon sanatının lastik ile buluşmasına ışık tutacak. Gençlerin özgün ve yaratıcı bakış açısına güvenen marka, tasarım fikirlerinin desteklenmesi, sanatsal kavramın her alanda öne çıkarılması ve sektöre yenilikçi bakış açısının getirilmesi amacıyla sektöre öncü olacak.

YARIŞMANIN BRANŞLARI

“Bir Dünya Sanat” Enstalasyon Yarışması’na Kocaeli Üniversitesi’nde öğrenim gören Heykelcilik, Fotoğrafçılık, Seramik, İç Mimarlık, Grafik Tasarımı, Resim Öğretmenliği, Radyo, Sinema ve Televizyon, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Reklamcılık, Görsel İletişim Tasarım bölümü öğrencileri 15-16-22 Mart tarihlerinde üniversitede yer alacak olan stantta form doldurarak katılım sağlayabilecek.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Yarışmaya başvurular 14 Mart’ta başlarken adaylar [email protected] adresine başvuru formu talebinde bulunarak da 29 Nisan’a kadar kayıt yapabilecek. Yaratıcı eserin fikir ve görsel uyarlama sunumu olarak dijital kopyasının 15 Mayıs tarihine kadar [email protected] adresine iletilmesi ile öğrenciler yarışmaya katılacak.

ÇOK ÖZEL HEDİYELER

Jüri değerlendirmesiyle ilk üçe girenlerin ödül kazanacağı “Bir Dünya Sanat” yarışmasında birbirinden ayrıcalıklı ödüller sahiplerini bulacak. Yarışmanın birincisine 2 gece 3 gün Fransa tatili ya da Iphone 13 Pro, ikincisine GoPro Hero 9 Black 5K Aksiyon Kamerası veya Apple Watch 7 Gps ya da 8 bin TL değerinde Amazon çeki hediye edilecek.

DEĞER VEREN MARKA…

Yarışmayla ilgili detayları aktaran ÖZKA Lastik Pazarlama Direktörü Hamide Eravcı Pulat, “ÖZKA Lastik olarak hem gençlerin dinamik, özgün, yaratıcı bakış açısına güveniyor, hem de hayatın her alanında sanatın gücüne inanıyoruz. Yakın geçmişte markamızın iletişim çalışmalarından temamıza kadar birçok kez sanattan esinlendik. İletişim temalarımızda Van Gogh, Andy Warhol gibi sanatçıların yaklaşımlarını yeniden yorumladık. Doğaya ve tarım alanlarına değindiğimiz iletişimlerde Van Gogh eserleri kullandık ve kendi sektörümüzde bir ilk olarak onun profesyonelliğine ve tutkusuna atıfta bulunduk.

OLİMPİYAT SPORLARI

Andy Warhol’un pop art yaklaşımını benimsedik ve farklı nesneleri ve olimpiyat sporlarını pop art yaklaşımı ile kullanarak bu spor dallarını ve nesnelerin performans özelliklerini lastiklerimizin performans mesajları ile eşleştirdik. Dolayısıyla zirai ve iş makinesi lastiklerine yönelik bir sektörde sanatın aykırı gücünü kullandık. Bu kez enstalasyon yarışması ile gençlerin de bakış açılarını görmek, desteklemek istiyoruz. Bu yarışma bizim önümüzdeki süreçteki iletişim faaliyetlerimize yön vermesi açısından da önemli olacak” dedi.

GENÇ SANATÇILAR

Zirai ve iş makinesi lastikleri sektörüne güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün gamı ile öncülük eden yerli ve milli marka ÖZKA Lastik, her geçen yıl artan üretim kapasitesi ve genişleyen dağıtım ağıyla sektöründe dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. ÖZKA Lastik, 1500’e yakın istihdamı ile çalışanlarını sürdürülebilir büyümenin temeli olarak görüyor ve hem yurt içinde hem yurt dışında fuar, seminer ve eğitim gibi faaliyetlere katılımlarını planlayıp hayata geçiriyor. Genç ve dinamik kadrosunu tecrübeli yöneticilerle buluşturan ÖZKA Lastik, dünyada 80’den fazla ülkede hızlı büyümesine planlı olarak devam ediyor.