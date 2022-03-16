İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına güvenli alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı sokakta merdiven yenileme ve korkuluk yapımı çalışması başlattı. Serdar Mahallesi Özgür Sokak ve İnce Sokak’ta korkuluk yapımı ve merdiven yenileme çalışması başlatan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.

KORKULUK VE MERDİVENLER YENİLENİYOR

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ta tamamlamış olduğu merdiven yenileme çalışmasında korkuluk yapımına başlayarak vatandaşın güvenliğini sağlayacak. İnce Sokak’ta ise 50 metre uzunluğundaki merdivenin yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, her iki sokaktaki çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklar. Bölge halkı gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesine memnuniyetlerini iletti.