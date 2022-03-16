İzmit Belediyesi Serdar Mahallesi’nde merdiven ve korkuluk çalışmalarına başladı

Vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak adına güvenli alanlar oluşturmaya devam eden İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki ayrı sokakta merdiven yenileme ve korkuluk yapımı çalışması başlattı. Serdar Mahallesi Özgür Sokak ve İnce Sokak’ta korkuluk yapımı ve merdiven yenileme çalışması başlatan ekipler, kısa sürede çalışmaları tamamlayarak vatandaşların kullanımına sunacak.
KORKULUK VE MERDİVENLER YENİLENİYOR
İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, daha önce Serdar Mahallesi Özgür Sokak’ta tamamlamış olduğu merdiven yenileme çalışmasında korkuluk yapımına başlayarak vatandaşın güvenliğini sağlayacak. İnce Sokak’ta ise 50 metre uzunluğundaki merdivenin yenileme çalışmalarına başlayan ekipler, her iki sokaktaki çalışmaları kısa sürede tamamlayacaklar. Bölge halkı gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı İzmit Belediyesine memnuniyetlerini iletti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.