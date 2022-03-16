Kocaeli’de Tıp Bayramı Coşkuyla Kutlandı

İlimizde görev yapan fedakâr hekimlerimiz ve sağlık kahramanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Kocaeli Kongre Merkezi ve Çayırova Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen iki ayrı organizasyon ile kutladılar.

14 Mart’ta İzmit’te, 15 Mart’ta ise Çayırova ilçesinde düzenlenen programlara sağlık çalışanlarının ilgisi yoğun oldu.

Geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, Müdürlüğümüz Başkanları, İlçe Sağlık Müdürleri, Başhekimler, ilimizde görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları katıldı.

Tıbbiyenin kurulum süreci ve hekimlik müessesesinin anlatıldığı sinevizyon gösterimi ile başlayan etkinlikte mesleğinde 40 yılı devirmiş Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Selahattin Fırat’ın Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görevli genç pratisyen hekim Dr. Murat Kalkan’a şanlı Türk Bayrağımızı teslim sırasında duygusal anlar da yaşandı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Kocaeli İl Sağlık Müdürümüz Op. Dr. Yüksel Pehlevan sağlıkçılar olarak pandemiyle mücadelenin en başından itibaren özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini vurguladı.

Pehlevan sağlık camiası olarak Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kendilerine adeta açık çek verdiğini belirtti, “Başkanımıza ve emeği geçenlere sürecin başından beri verdikleri büyük desteklerden dolayı müteşekkiriz. Yine bugün 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bizlere böylesine güzel bir organizasyonun hazırlanmasından dolayı da tüm sağlık çalışanları adına kendilerine teşekkürlerimi arz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum, İyi ki varsınız” dedi.

Pehlevan sürecin en başından itibaren görevlerini özveriyle yapan tüm sağlık personellerinin de tıp bayramını kutladı, göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Protokol üyelerinin konuşmalarının ardından İzmitli hemşehrimiz ve aynı zamanda tıp doktoru da olan ses sanatçısı Ferhat Göçer sağlık çalışanları için söylediği birbirinden güzel şarkılarla düzenlenen etkinliklere renk kattı.