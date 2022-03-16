Kocaeli’de 12 resmi derneği çatısı altında toplayan Kocaeli Tokatlılar Federasyonu’nun 20 Mart Pazar günü saat 11’de düzenleyeceği tanıtım toplantısı Derince Yelken Kafe ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başkan Vekili Sinan Yücel ve Genel Sekreter Murat Yılmaz İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek düzenlenecek olan tanıtım toplantısına davet etti. Başkan Hürriyet, nazik davetlerinden dolayı Kocaeli Tokatlılar Federasyonuna teşekkürlerini iletti.
16 Mar 2022 - 15:59- Gündem Güncelleme: 16 Mar 2022 - 16:01
Kocaeli Tokatlılar Federasyonundan Başkan Hürriyet’e davet
Kocaeli Tokatlılar Federasyonu Başkan Vekili Sinan Yücel ve Genel Sekreter Murat Yılmaz İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek düzenlenecek olan tanıtım toplantısına davet etti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.