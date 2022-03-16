16 Mar 2022 - 15:59- Gündem G: 16 Mar 2022 - 16:01

Kocaeli Tokatlılar Federasyonundan Başkan Hürriyet’e davet

Kocaeli Tokatlılar Federasyonu Başkan Vekili Sinan Yücel ve Genel Sekreter Murat Yılmaz İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i ziyaret ederek düzenlenecek olan tanıtım toplantısına davet etti

Kocaeli Tokatlılar Federasyonundan Başkan Hürriyet’e davet mask

Kocaeli’de 12 resmi derneği çatısı altında toplayan Kocaeli Tokatlılar Federasyonu’nun 20 Mart Pazar günü saat 11’de düzenleyeceği tanıtım toplantısı Derince Yelken Kafe ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Başkan Vekili Sinan Yücel ve Genel Sekreter Murat Yılmaz İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i makamında ziyaret ederek düzenlenecek olan tanıtım toplantısına davet etti. Başkan Hürriyet, nazik davetlerinden dolayı Kocaeli Tokatlılar Federasyonuna teşekkürlerini iletti.

16 Mar 2022 - 15:59 - Gündem

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