Karaçorlu’ya Büyükşehir’den veda

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi eski başkanlarından Mehmet Sait Karaçorlu hayata gözlerini yumdu. 2004-2009 yılları arasında Büyükşehir’de daire başkanlığı yapan Karaçorlu için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN VE SEVENLERİ KATILDI

Düzenlenen törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, şube müdürleri, Büyükşehir personeli, sevenleri ve Karaçorlu’nun ailesi katıldı.

“HEM HOCAM HEM ÇALIŞMA ARKADAŞIMDI”

Törende konuşan Başkan Büyükakın, hem çalışma arkadaşı hem de hocasını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadığını vurguladı. Ortaokul 7’nci sınıfta iken öğretmenliğini yapan Karaçorlu’yla yaşadığı anısını anlatan Başkan Büyükakın, merhumun hakkın tecellisi için mücadele ettiğini dile getirdi.

“ÖĞRETTİKLERİNİ YAŞAYAN BİRİYDİ”

Karaçorlu’nun öğretmiş olduklarını yaşayan bir öğretmen olduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, “Kültür adamı olduğu kadar gönül adamıydı da. Allah kendisinden razı olsun. Allah taksiratını affetsin, mekanını cennet eylesin. Sevenlerine ve ailesine Allahtan sabrı cemil niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.

MEMLEKETİ ELAZIĞ’DA DEFNEDİLECEK

Başkan Büyükakın’ın merhumla ilgili konuşmasının ardından yapılan dua ve helalliğin ardından tören sona erdi. İkindi namazını takiben İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’nde kılınan Karaçorlu’nun cenazesi memleketi Elazığ’ın Harput ilçesinde defnedilecek.

SAİT KARAÇORLU KİMDİR?

1953 yılında Afyonkarahisar’da doğan ve aslen Elazığlı olan Mehmet Sait Karaçorlu, 1980 yılından bu yana İzmit’te yaşadı. 1981-1985 yılları arasında İzmit İHL’de öğretmenlik yapan Karaçorlu, 2004-2009 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüttü ve emekliliğe ayrıldı. 4 çocuk babası olan Karaçorlu’nun Anka Kuşu ve Osmanlı Tarihi adlı kitapları ile bazı çeviri ve sadeleştirme eserleri bulunuyor.