16 Mar 2022 - 16:02- Siyaset G: 16 Mar 2022 - 16:03

AKP Darıca’dan ahde vefa örneği!

AKP'de 2002 yılından bu yana görev alan kurucu belde yöneticileri AK Parti Darıca İlçe Teşkilatında bir araya geldi.

AKP Darıca’dan ahde vefa örneği! mask

AKP Darıca İlçe Teşkilatı düzenlediği haftalık olağan toplantısında ahde vefa örneği sergiledi. İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda partide 2002 yılından bu yana görev alan kurucu belde yöneticileri, belediye başkanları ve mevcut İlçe yöneticileri buluştu.

Toplantıda konuşan AKP Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay,”Hani ilk günkü aşkla diyoruz ya, o ilk günkü aşkı bozmadan, ilk günkü heyecanla dava arkadaşlarımızla zaman zaman bir araya geliyoruz. Davamıza gönül, partimize emek veren teşkilat mensuplarımıza cani gönülden teşekkür ediyorum ”dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusunun yapıldığı toplantı sonrası Başkan Acay katılımcılara hediye takdiminde bulunurken, kurucu belde yöneticileri de İlçe Başkanı Ufuk Acay’a programdan dolayı teşekkür etti.

16 Mar 2022 - 16:02 - Siyaset

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