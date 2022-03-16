İzmit’te Çanakkale Zaferi, Balkanlar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konuşulacak

İzmit Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında bir dizi anma programı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Kutlu zaferin ruhunu İzmit’te yaşatacak olan İzmit Belediyesi, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde, “Çanakkale Zaferi, Balkanlar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi” konulu panel gerçekleştirecek.

19 MART CUMARTESİ GÜNÜ

Çanakkale Zaferi, Balkanlar ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi Paneli 19 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde gerçekleşecek. Erdem Arıcan moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele konuşmacı olarak Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esma Torun Çelik ve Gazeteci Yazar – Eğitimci Mustafa Küpçü katılacak. Panele, Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nden faydalanan tüm Balkan Dernekleri ve vatandaşlar davetlidir.