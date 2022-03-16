CHP Karamürsel, düşük oy aldıkları kırsal kesime yöneldi

30 Ocak tarihinde yapılan CHP Karamürsel İlçe Kongresi’nde ilçe başkanı seçilen mimar Anıl Aksu, önceki gün başkanvekili Anıl Dinç ve parti üyesi Bilgutay Bağdat ile birlikte gazetemizi ziyaret etti. Karamürsel’de hizmet veren Aksu Mimarlık ve Mühendislik şirketinin ortaklarından olan çiçeği burnunda ilçe başkanı Anıl Aksu, göreve geldiği günden bu yana yaptığı ve yapacağı çalışmaları gazetemize değerlendirdi.

PARTİ ORGANİZASYONU

Siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi ile başladığını ifade eden Anıl Aksu, yoğun bir şekilde saha çalışmalarında başladıklarını söyledi. Kentin mülki idari amirlerini ziyaret ettiklerini söyleyen Aksu, “Parti organizasyon şemasını oturttuk. Sonra çalışmalara başladık. Köy ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Mahalle temsilcilerimiz ile kontak kurduk. Sahaya hızlı bir giriş yaptık” dedi.

“İLÇEDE SEÇİM HAVASI VAR”

Yeni yönetim ile birlikte ilçe teşkilatında değişim havası olduğunu belirten Aksu, “Karamürsel’de çok güzel bir karşılama var. Bir seçim havası varmış gibi. Genelse siyasi partilerin ilçe binaları seçim zamanlarında kalabalık olur. Şuanda bir seçim havası var. Enerjimiz gayet yüksek. Parti binasında sürekli bir hareketlilik var” ifadelerini kullandı.

“İKTİDAR PARTİSİ ZİYARET ETMEDİ”

Hayırlı olsun ziyaretlerinin devam ettiğini ifade eden Aksu, “İttifak ortağımız hayırlı olsun ziyaretine geldi. Biz de kendilerine iade-i ziyaret gerçekleştireceğiz” dedi. İktidar partisi tarafından tebrik edilip edilmediklerini sorusuna ise, “Henüz bir ziyaret olmadı ama telefonla arayıp tebriklerini ilettiler” şeklinde cevap verdi.

KÜSKÜN OLANLAR

Önceki yönetimden 10 kişinin istifa etmesi sonrası ilçe yönetiminin düştüğü teşkilatta partiye küskün olan var mı sorusuna Aksu, “Üye bazında herhangi bir istifa gerçekleşmedi. Olumlu gelişmeler var. Parti daha çok toparlanmış oldu. Eskiden küskün olanlar da gelmeye başladı. Dinamik bir havaya girdi” cevabını verdi.

KIRSALA YÖNELECEĞİZ

2019 yerel seçimlerinde az bir oy farkı ile belediye başkanlığını kaybeden CHP’nin önümüzdeki seçimlerde nasıl bir strateji gerçekleştireceğini açıklayan Aksu, “Küçük bir fark ile belediye başkanlığını kaybettik. Önümüzde genel ve yerel seçimler var. Seçimlerde en önemli rolleri üstlenecek olan mahalle temsilerimize önem veriyoruz. Dar alanlarda çalışmalar yapıyoruz. Kırsal mahallelerde oylarımız biraz düşüktü. Oralara ağırlık vermeye başladık. Projeleriz ile kendimizi daha fazla ifade etmek istiyoruz” dedi.

SİYASİ PARTİLER

Karamürsel Belediyesi’nin AKP’li belediye başkanı ile ilgili görüşlerini de açıklayan Aksu, “Belediye Başkanımız uzun bir dönemdir başkanlık yapıyor. Süreç insanı yorup yıpratabiliyor. Değişim her zaman kaliteyi ve enerjiyi arttırır. İnsanların siyasi partiler ve ideolojiler ile hareket etmesi lazım” dedi.

RANT UĞURUNA…

Bölgedeki çevre felaketleri ile ilgili konuşan Aksu, “Kızderbent Taş Ocağı konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Kızderbent doğası gereği en güzel mahallelerinde bir tanesidir. Taş ocağının şehrin içinde habitatı bozarak yapılacak olması hem mahallemizde hem de Karamürsel’in doğal yapısına da zarar verecek. Hafriyat kamyonlarını sıkıntı yarattığı konular ile ilgili duyumlar aldık. Onunla ilgili Kızderbent’e çıkıp tespit yapmak istiyoruz. Taş ocağının yapılmaması için mahalle sakinlerimizin yanındayız. Yakın bölgelerde zaten taş ocakları mevcut. İnsanların doğal yaşamlarının rant kaygısından bozmamaları gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

HALKIMIZIN İSTEĞİ…

Aksu, “8 meclis üyesi ile biz Kızderbent’te halkın sesi olmaya çalışıyoruz. Kararları veriyorlar alıyorlar onaylıyoruz. Yanlışın yanında ses duyurmak için önergemiz oluyor. İmar ile ilgili talepleri önerge olarak yönlendiriyoruz” dedi. Karamürsel Belediyesi’nin tepki çeken aşısız esnafa ruhsat vermeme kararı ile ilgili de konuşan Aksu, “Bu aşı konusunda Karamürsel Belediyesi’nin aldığı bir çıkış vardı. Biz bunu onaylasak da onaylamasak da geçecekti. Halkın tepkisine göre karar verdi. Biz de halkın isteği yönünde oyumuzu kullandık” dedi.

ADAY BELİRLEME

Genel seçimlerden sonra yapılacak olan yerel seçimlerde millet ittifakının belediye başkan adayının hangi partiden olacağı sorusuna Aksu, “Önümüzde genel seçim var. Burada alınan oylar da önemli. Sonuçta ittifak partisiyiz. Genel seçim belirleyici olması konusunda önemli” dedi.

“AHMET BAŞKAN GÖNÜLLERE TAHT KURMUŞ BİR İSİM”

Yönetimi düşen önceki dönem İlçe Başkanı Suat Ülkü’nün Belediye Başkan adayı Ahmet Çalık ile ilgili ‘kendini ilçe başkanından üstün görüyor’ ifadelerini yanıtlayan Aksu, “Bizim toplantılarımıza katılmıyor. Bizim işleyişimizden pek haberi olmuyor. Bize doğrudan bir talimatı da olmuyor. Partinin belediye başkan adayıydı. Şimdi il yöneticisi. Tüm büyüklerimizin sözünden faydalandığımız gibi onun da fikirleri ile istişare ediyoruz. İlçe başkanında tepeden bakma gibi bir durum yok. Delege teveccühü ile seçiliyor. Ahmet Başkan da gönüllerde taht kurmuş bir isim” dedi.