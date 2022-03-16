16 Mar 2022 - 16:33- Gündem G: 16 Mar 2022 - 16:35

Deva Partisi’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret

Kocaeli Deva Partisi Özel Atakent Cihan Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’a makamında hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.
Deva Partisi’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret mask
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Atakent Sağlık Grubu dahilinde hizmet sunmaya başlayan Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri bitmiyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü hastaneyi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Kocaeli Deva Partisi Yöneticileri ziyaret etti. Akkurt’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan yöneticiler, Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde gerçekleşen iyileşmenin fark edildiğini belirterek hastane yöneticilerini tebrik etti. Atakent Sağlık Grubu’nun kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumundaki özenine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Ziyaretlerinin sonunda hekimleri ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayan konuklar, sağlıklı yarınların sürmesi temennilerinde bulundu.

16 Mar 2022 - 16:33 - Gündem

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