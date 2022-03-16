Deva Partisi’nden Atakent Cihan Hastanesi’ne ziyaret

Atakent Sağlık Grubu dahilinde hizmet sunmaya başlayan Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri bitmiyor. Yönetim Kurulu Başkanlığını Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü hastaneyi 14 Mart Tıp Bayramı’nda Kocaeli Deva Partisi Yöneticileri ziyaret etti. Akkurt’a hayırlı olsun temennilerinde bulunan yöneticiler, Özel Atakent Cihan Hastanesi’nde gerçekleşen iyileşmenin fark edildiğini belirterek hastane yöneticilerini tebrik etti. Atakent Sağlık Grubu’nun kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumundaki özenine dikkat çeken Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, hasta memnuniyeti odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.
Ziyaretlerinin sonunda hekimleri ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayan konuklar, sağlıklı yarınların sürmesi temennilerinde bulundu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.