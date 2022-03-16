16 Mar 2022 - 16:35- Gündem G: 16 Mar 2022 - 16:36

Gülümse Çocuk Tiyatrosu, 20 Mart’ta prömiyer yapacak

İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu 20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında hazırladıkları ‘Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba’ çocuk oyunu ile 20 Mart’ta ilk gösterimini yapacak

Gülümse Çocuk Tiyatrosu, 20 Mart’ta prömiyer yapacak mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ve geleceğin sanatçılarını yetiştiren İzmit Sanat Akademi’sinde 20-27 Mart Tiyatro Haftası hazırlıkları sürüyor. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kurulan Gülümse Çocuk Tiyatrosu ‘Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba’ çocuk oyunu ile ilk gösterimini yapacak.

20 MART PAZAR GÜNÜ

İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu; ‘Örgü Sultan, Buzul Prens ve Küsküs Araba’ çocuk oyununu, 20-27 Mart Tiyatro Haftası etkinlikleri kapsamında 20 Mart Pazar günü saat 14.00’te Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi’nde ilk defa izleyiciyle buluşacak. Burhan Akçin’in yazıp yönettiği çocuk oyununda Mimi ve Cici karakterleri sabahın erken saatlerinde daha önce fark etmedikleri bir şey ile karşılaşıyor. Bu karşılaşma, insanlık için kıymetli ve unutulan değerlerin bir el yapımı halini anlatıyor. Karakterlere can veren oyuncular ise: Onur Serimer, Numan Ertuğrul Uzunsoy ve Tunç Toker.
# çocuk

16 Mar 2022 - 16:35 - Gündem

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