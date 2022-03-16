16 Mar 2022 - 16:35- Gündem G: 16 Mar 2022 - 16:36

Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği, Özel Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti

Özel Atakent Cihan Hastanesi’ne hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u makamında ziyaret eden son konuklar Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği oldu.

Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği, Özel Atakent Cihan Hastanesi’ni ziyaret etti mask

Kocaeli’nin merkezinde, uzman hekim kadrosu ile sağlık hizmeti sunmaya devam eden Özel Atakent Cihan Hastanesi, konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Bir süre önce Atakent Sağlık Grubu’na dahil olan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı Kocaeli’nin sevilen iş insanlarından Kemalettin Akkurt’un yürüttüğü hastaneye, Kocaeli Serhat İlleri Kars Ardahan Iğdır Dayanışma Derneği hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette bir hemşehrisi olarak, Akkurt Grubu ve Atakent Sağlık Grubu’nun başarıları ile gurur duyduğunu bildiren Dernek Başkanı Fuat Katkay, Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt’u tebrik etti. Ziyarette bulunmak için anlamlı bir tarih olan 14 Mart Tıp Bayramı’nı seçen Dernek Yöneticileri, tüm sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlamayı unutmadı. Kendilerini makamında ağırlayan Yönetim Kurulu Başkanı Kemalettin Akkurt, anlamlı ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.

16 Mar 2022 - 16:35 - Gündem

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