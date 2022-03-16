Karamürsel’de 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Burhan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Sinevizyon gösterisinin ardından öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu ve ‘Uyanış’ adlı tiyatro gösterisinin sahnelendiği programda, ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.
16 Mar 2022 - 17:02- Gündem Güncelleme: 16 Mar 2022 - 17:04
Karamürselli öğrenciler, ‘Uyanış’ oyunu ile duygulandırdı
Karamürsel Akçakoca Anadolu İHL öğrencilerinin 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programında sergilediği ‘Uyanış’ adlı tiyatro oyunu duygu dolu anlar yaşattı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.