İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri Hıdırellez Şenliği düzenleyecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen ve Kocaeli’deki Balkan derneklerinin faydalandığı Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde ortak akıl toplantıları devam ediyor. Yerleşkede gerçekleştirilecek projeler üzerine fikir alışverişi yapan İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri Ramazan ayı etkinlikleri ve Hıdırellez Şenliği planladı.
BAHARIN MÜJDECİSİ
İzmit Belediyesi ve Balkan derneklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek olan Hıdırellez Şenliği 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Baharın müjdecisi Hıdırellez’de unutulmaz etkinliklere imza atmaya hazırlanan İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri şenlik hazırlıklarına hızla devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.