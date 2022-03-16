İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri Hıdırellez Şenliği düzenleyecek

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma kaplan Hürriyet’in öncülüğünde hayata geçirilen ve Kocaeli’deki Balkan derneklerinin faydalandığı Balkan Dernekleri Yerleşkesi’nde ortak akıl toplantıları devam ediyor. Yerleşkede gerçekleştirilecek projeler üzerine fikir alışverişi yapan İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri Ramazan ayı etkinlikleri ve Hıdırellez Şenliği planladı.



BAHARIN MÜJDECİSİ

İzmit Belediyesi ve Balkan derneklerinin ortaklığında gerçekleştirilecek olan Hıdırellez Şenliği 5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Baharın müjdecisi Hıdırellez’de unutulmaz etkinliklere imza atmaya hazırlanan İzmit Belediyesi ve Balkan dernekleri şenlik hazırlıklarına hızla devam ediyor.