 Kadın platformu üyeleri ile CHP’liler arasında arbede

Geçtiğimiz aylarda yapılan CHP İl Danışma Kurulu Toplantısı’nda, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak hakkında parti içerisindeki kadınlara tacizde bulunduğu iddiaları ortaya atılmış ve konu incelemeye alınmıştı. Uzun bir süredir gündemde yerini koruyan taciz meselesine dair parti yönetiminde yer alan kişiler kadınlarla birçok kez görüşerek uzlaşmaya varmaya çalıştı. Olay sıcaklığını korurken Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş Kocaeli’ye gelerek inceleme raporu hazırladı ve Ankara’ya sundu. Fakat sunulan rapor ve incelemenin sonucu kimseyle paylaşılmadı. Kadınların ısrarına rağmen konuya dair CHP Kocaeli İl Başkanlığından herhangi bir açıklama yapılmaması nedeniyle, Kocaeli Kadın Platformu ve Kocaeli İstanbul Sözleşmesi İnisiyatifi CHP Kocaeli İl Başkanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Arbede yaşandı

Konuyla ilgili kadınlar CHP’den hala bir açıklama beklerken CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak partisinin ilçe binasında basın açıklaması yapacağını açıkladı. Koçak’ın açıklaması sonrasında Kocaeli Kadın Platformu kadınları Birkan Koçak’a yaşanan durumla ilgili “Kadınlar nerede? Taciz edildiğini iddia eden kadınları aileleriyle ve parti içerisindeki pozisyonlarıyla tehdit ettiniz ve bu sürece dair herhangi bir açıklama yapmadınız” sorusunun üzerine partililer ve Kocaeli Kadın Platformu kadınları arasında tartışma yaşanmaya başladı. Kadınların konuşmasına izin vermeyen partililer kadınlara “Sizi parayla satın aldılar”, “Siz kimsiniz?”, “Sizi kim tuttu?”, “AKP’ye de böyle gidebildiniz mi?” sorularını sorarak kadınları yuhalayarak parti binasından dışarı attı.

Bu nasıl bir açıklamadır

Koçak’ın konuyla ilgili açıklamasında, “Örnek aldığı baba! Her açıklamamda destek verdiğimi, yanında olduğumu ifade ettiğim yoldaşım, arkadaşım, anam, bacım, evladım olan kadınlarlar değil misiniz?! Soruyorum şimdi sizlere; "Kadının beyanı esastır" diyerek. Öncelikle CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak olarak sesleniyorum Bugün hakkımda çıkan tüm açıklamaları red ediyor ve yasal olarak bu hususta gerekenin yapıldığını ve yapılacağını ifade ederek, bir durumu varmış gibi gösterme anlamına gelen iddia" kelimesi ile bir insanın tüm değerlerinin mahvedilmesini kınıyorum. Bu nasıl bir açıklamadır” dedi.

Hakkımda resmi bir şikayet mi var?

Koçak, “Hakkında taciz iddiaları olduğunu öğrendik" ne demektir? Birileri çıkıyor ve başka birinin hayatını bir kaç cümle ile perişan edebiliyor, öyle mi Ben kimim, kimin hayatını karartmaya çalışıyorsunuz biliyor musunuz? Ben bir çocuğum! Anasının yüzünde her daim gurur olan, o fedakar ellerin çilesini anlayıp kıymetini bilen bir evladım. Ben bir babayım! Dünyalar güzeli 14 yaşında gencecik bir kız çocuğunun kendine. Ben bir eşim! Karısını iş alanında destekleyen, ayakları üzerinde durması için fedakarlıklarda bulunan, ömür boyu iyi günde, kötü günde birlikte olmaya söz veren eş. Adaletsizliğe göz mü yumacaksınız yoksa "Suçluluğu ispatlanana kadar herkes suçsuzdur" sözü ile hareket ederek suçsuzluk karinesi esasında, gerçeklerin çıkması için el birliği ile hareket mi edeceğiz? Peki soruyorum! "Nerede bu kadınların beyanları?" "Hangi savcılığa başvurulmuş, hangi emniyette hakkımda bir tutanak ile kayda geçen bir şikayet var?" Hakkımda asılsız iddialarda bulunup kelime oyunları ile ortada olmayan bir suçu varmış gibi göstermek, beni alenen hedef göstermek mi esastır?

Karalamaya çalışıyorlar

Koçak, “Ben, bana karşı iftirada bulunan, hakkımda asılsız iddialarda bulunarak partimi ve beni karalamaya çalışan, beni ömrümü verdiğim partililerimin önünde itham eden ve küçük düşürenlerden yana şikayetçi olarak, yasal hakkımı aramak adına savcılığa şikayette bulundum. Peki onlar neredeler? Neden inandıkları uğruna savaşmak amacıyla savcılığa şikayette bulunmadılar? Beni mesnetsiz açıklamalarla karalamaya çalışanlar, beni hiç dinlemeden itham edenler sözüm size: Eşimle olan 20 yıllık birlikteliğimiz, sevgimiz ve ikimizin aşki kızımızı hiç düşündünüz mü bu açıklamaları yaparken? Babalar ve kızların ilişkisi göz göze kurulur. Parmakları parmaklarınızdan geçerek izlediğiniz bir filmde kurulur” dedi.

Çamur at izi kalsın

Son olarak Koçak, “Ben 14 yılımı o gözlerden bir damla yaş gelmemesi için mücadele için harcarken, küçücük gözlerde acılarla akan yaş olmaya utanmadınız mı? Yıllardır emek ettiği işine sizin yüzünüzden günlerdir gidemeyen eşime, sizin ithamlarınız yüzünden okuluna gidemeyip derslerinden geri kalan kızıma diyeceğiniz hangi söz sizi affettirir? İki kadının dünyasını alt üst eden hangi iddia "Kadının beyanı esastır” cümlesini esas alabilir? Benim anamın, eşimin ve dünyalar güzeli evladımın beyanı ne olacak? Esas olan tek şey benim ailemin huzurunu bozan her açıklamanın karşısında hukuki başvurularımın yapılacağıdır. Alnim ak, başım dik yürüyebiliyorsam bu yolları bana aşkla bakan hayatımdaki üç kadın sayesindedir. Çamur at izi kalsın hikayesi ile bizi seçildiğimiz koltuklardan kimse indiremez” şeklinde konuştu.