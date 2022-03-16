Kablo hırsızlarının rahat tavırları kamerada

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan özel şirketin binasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 şahıs sabah saat 06.30 sıralarında önce etrafı gözetledi, daha sonra binanın bahçesine girerek 40 metre uzunluğunda telefon kablosu çaldı. Hırsızların rahat tavırları, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.