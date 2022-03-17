Büyükşehir Zabıtası, Yürüyüş Yolunda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri rutin devriye görevini yerine getirdikleri sırada Yürüyüş Yolunda bir cüzdan buldu. Cüzdan, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.
YÜRÜYÜŞ YOLUNDA CÜZDAN BULUNDU
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Yürüyüş Yolundaki rutin görevlerini yerine getirirken yolda cüzdan buldu. Zabıta ekipleri cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Cüzdanın sahibine ulaşmak adına çalışma başlatan ekipler, cüzdan sahibinin kimlik bilgilerine ulaştı. Ev adresi belirlenen teyzemize cüzdanı teslim edildi.
ÇOK SEVİNDİ, TEŞEKKÜR ETTİ
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kimlik bilgilerini teyit ederek cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını teslim alan teyzemiz çok sevinirken, duyarlı davranışları ve özverili çalışmalarından ötürü Zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.