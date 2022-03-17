17 Mar 2022 - 09:28- Gündem G: 17 Mar 2022 - 09:47

Büyükşehir Zabıtası, Yürüyüş Yolunda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti

li Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Yürüyüş Yolunda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
Büyükşehir Zabıtası, Yürüyüş Yolunda bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri rutin devriye görevini yerine getirdikleri sırada Yürüyüş Yolunda bir cüzdan buldu. Cüzdan, ekipler tarafından sahibine teslim edildi.

YÜRÜYÜŞ YOLUNDA CÜZDAN BULUNDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, Yürüyüş Yolundaki rutin görevlerini yerine getirirken yolda cüzdan buldu. Zabıta ekipleri cüzdanı sahibine ulaştırmak için harekete geçti. Cüzdanın sahibine ulaşmak adına çalışma başlatan ekipler, cüzdan sahibinin kimlik bilgilerine ulaştı. Ev adresi belirlenen teyzemize cüzdanı teslim edildi.

ÇOK SEVİNDİ, TEŞEKKÜR ETTİ

Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kimlik bilgilerini teyit ederek cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanını teslim alan teyzemiz çok sevinirken, duyarlı davranışları ve özverili çalışmalarından ötürü Zabıta ekiplerine teşekkür etti.

 

 

17 Mar 2022 - 09:28 - Gündem

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