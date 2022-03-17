Birkan Koçak hakkında gizli oylama yapıldı! Genel merkez kararı bekleniyor

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Yönetim Kurulu taciz iddialarıyla gündeme gelen Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak için toplandı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda ana madde Koçak olurken görevden alınıp alınmaması için gizli oylama usulü oy kullanıldı. Toplantıya katılan 26 kişiden 20’si Koçak’ın görevden alınması şeklinde oy kullanırken 6 kişi ise görevden alınmamasını istedi.

ÜÇTE İKİ ÇOĞUNLUK ARANDI

Büyük çoğunluk Koçak’ın görevden alınmasını isterken süreç parti tüzüğüne takıldı. İl Başkanı Harun Yıldızlı ile toplamda 31 isim bulunan il yönetiminde üçte iki çoğunluğu tüzük gereği aranırken Koçak’ın görevden alınması genel merkeze kaldı. Önümüzdeki günlerde toplanacak olan CHP MYK tarafından verilecek kararın ardından Koçak’ın akıbeti belli olacak.

TÜZÜK NE DİYOR?

CHP tüzüğünde yer alan maddede: “Örgüt başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından il - ilçe sekreterini, saymanını, eğitim sekreterini, bilişim sorumlusunu yeteri kadar başkan yardımcısını ve bunların görev alanlarını belirler. Bu görevliler, örgüt başkanı tarafından ya da kurul üyelerinin üçte birinin yazılı önerisi ve üye tam sayısının 2/3’ünün güvensizlik oyuyla görevlerinden alınabilirler. Örgüt başkanı, istifa eden ya da görevinden alınanların yerine yönetim kurulu üyeleri arasından atama yapar.”