Perilerin yüzü Başkent’te de gülmedi! 88-75

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 19. hafta erteleme maçında UMF Yapı İzmit Belediyespor, konuk olduğu Botaş’a 88-75 mağlup oldu ve ateş hattına indi.

SALLADIK, YIKAMADIK

Ankara DSİ Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk yarısı başa baş geçti. Üçüncü çeyrekte özellikle hücumda çok zorlanan bir birinden basit top kayıpları yapan mavi yeşilliler son çeyreğe 71-57 mağlup girdi. Son çeyreğe iyi başlayan ve farkı 7 sayıya kadar düşüren İzmit Belediyespor maçın sonunu getiremedi ve özellikle pota altında yediği üst üste basketlerin ardından mücadeleyi 88-75 mağlup tamamladı.

20. MAÇTA 14. YENİLGİSİNİ ALDI

İzmit Belediyespor’da Nirra 22, Higgins 15, Mircheva 10, Solopova 9, Melisa 8, Gülse de 7 sayı ile oynadı. Ev sahibi ekipte Dubljevic 24, Tilbe Şenyürek 15, Davis de 13 sayı ile öne çıkan isimler oldu. 20. maçında 14. yenilgisini alan İzmit Belediyespor, Antalya’nın sahasında Hatay’ı, Kayseri’nin de Elazığ’ı yenmesi ile düşme hattına indi.

PAZAR GÜNÜ RAKİP DİŞLİ MERSİN

İzmit Belediyespor bir sonraki maçını ligin en dişli takımları arasında yer alan, son 11 maçta 10 galibiyet elde eden, Tiffany Hayes, DeWanna Bonner, Kuanitra Hollingsworth gibi yıldızları kadrosunda barındıran, Euro Cup şampiyonluğu hedefleyen Mersin Yenişehir Belediyesi’ni konuk edecek. Pazar günkü mücadele İzmit Atatürk Spor Salonu’nda saat 14.00’te başlayacak.

BOTAŞ: 88

İZMİT BELEDİYESPOR: 75

SALON: Ankara DSİ

HAKEMLER: Zafer Yılmaz**, Sertan Kırklar**, Hande Öztürk?

BOTAŞ: Dubljevic*** (24), Tilbe Şenyürek*** (15), Davis*** (13), Ayşe Cora** (10), Sehernaz Çidal** (8), Jurjane** (8), Prezelj** (5), Ayşegül Aladağ* (2), Ceren, Pelin Gülçelik* (3), Işıl Alben*

İZMİT BELEDİYESPOR: Fields*** (22), Higgins*** (15), Mircheva** (10), Solopova** (9), Melisa Korkmaz** (8), Gülse Uğur** (7), İdil Türk* (2), Nuran* (2)

1. Periyot: 27-21

2. Periyot: 46-39

3. Periyot: 71-57

MAÇ SONUCU: 88-75