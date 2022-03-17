Final gibi maç!

Pazar günü deplasmanda kendisi gibi ateş hattından uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Kocaelispor’da hazırlıklar yarın sona erecek ve yeşil siyahlılar kara yolu ile Başkent’e gidecek.

SADECE BERKAY

Kocaelispor’da Gençlerbirliği maçının hazırlıkları yarın sona erecek. Kar tatili nedeni ile 1 hafta kaydırılan liglerin ardından tempo düşürmeyen takımda Teknik Direktör Mehmet Altıparmak’ın kafasındaki şablon belli oluyor. Berkay’ın hazır olmadığı takımda Dino da hafta içinde Kocaelispor’u bırakmıştı. Takım savunması ve direncini ön planda tutacak olan yeşil siyahlılarda kalede İsmet’in olacağına kesin gözü ile bakılıyor.

KEREM CAN YAKINDAN TANIYOR

Berkay’ın yokluğunda sakatlığı tamamen geçen Kaptan Musa Nizam’ın 11’deki yerini alması bekleniyor. Yükselen formu ile dikkat çeken Semih sağ bekteki yerini alabilir. Sol bekte ise Kerem Can’ın oynama ihtimali hayli yüksek. Eski takımına rakip olmayı bekleyen Kerem Can, Gençlerbirliği’nin kanat oyuncuları Lua Lua ve Barış Alıcı’yı yakından tanıyor.

MANDJECK VE OFANS HATTI GARANTİ GİBİ

Savunmanın önünde, Keçiören maçının yıldızı Mandjeck’in yeri garanti. Merkez hakimiyeti açısından Kamerunlunun partnerinin Mehmet Taş olma olasılığı diğer adaylardan fazla. Benhur ve Pereira kanatlarda, Babacar’ın da ileride değişmeyeceği düşünülüyor. Forvete yakın bölgede 3 aday var. Henüz beklentilerin uzağında kalan Kolovos, genç Diop ve İlyas Kubilay arasındaki tercih tabii ki Mehmet Altıparmak’ın olacak. İki takım için de ateş hattını yakından ilgilendiren maç esnasında sıcaklık 1 derece olacak.