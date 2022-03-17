İleride fena değiller, savunmada kötüler

Kocaelispor’un pazar günkü rakibi Gençlerbirliği’nde eksik futbolcu bulunmuyor. Kırmızı siyahlılar ofans hattında hareketli isimlere sahip ancak savunmada bir kadar da durağan bir takım olarak dikkat çekiyor. İşte her yönü Başkent temsilcisi Gençlerbirliği.

AKSEL VE LUA LUA OYNAYABİLECEK

26 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 de yenilgi alan Gençlerbirliği, Kocaelispor maçı öncesinde çalışmalarına tam kadro devam ediyor. Sakatlıkları geçen Aksel ve Lua Lua’nın da Kocaelispor karşısında sahadaki yerini alması bekleniyor. Musa Şahindere, Metehan Mert, Mert Kula, Ömürcan Artan ve İsrailli Salaik kart sınırında bulunuyor.

41 GOL YEDİLER

Gençlerbirliği’nde dikkat çeken konular arasında ligin en fazla gol yiyen dördüncü takım olması yer alıyor. Sezon başından beri savunmada aksayan Metin Diyadin’in talebeleri Altınordu (51), Balıkesir (47) ve Menemen’in (42) ardından kalesinde tam 41 gol gördü. Kırmızı siyahlılar rakip fileleri ise 31 kez havalandırdı.

ELEKE, SANDRO LIMA, BARIŞ ALICI VE LUA LULA

Takımın en golcü ismi Brezilyalı Sandro Lima’nın 8 golü ve 5 asisti var. Babacar benzeyen tarzı ile dikkat çeken Nijeryalı Eleke ise rakip fileleri 7 kez havalandırdı. 26 yakında 9 numara son maçta 2-0 kazanılan Balıkesir maçlarında golleri atan isimdi. Aynı isim sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan ve yine 2-0 kazanılan Balıkesir maçında da duble yapmıştı.

KANATLARA ÖNLEM ŞART

Rakibinin güçlü ve zayıf yönlerinin farkında olan Kocaelispor’da özellikle kanat oyuncularına özel önlem alınacak. Özellikle kolay adam eksilten Barış Alıcı’ya temaslı oyun şart. Kenar ortaları ve duran toplar Başkent ekibinin en etkili hamleleri olacak. Başkent temsilcisi kontra atağa da iyi çıkan bir takım. Lua Lua ve Barış Alıcı bu anlamda boş bırakılmaması gereken isimler.

KENAR ORTALAR VE KONTRALARA DİKKAT

Genel olarak oyunu sahasında kabul eden, 2 ile 3. bölgede boğuşmayı seven bir kimliğe sahip olan Gençlerbirliği kontra ataklar konusunda da bir o kadar çaresiz. Keza Kocaelispor’un da kenar organizasyonlar sonucunda neticeye gitmesi olası. Savunmadan uzun topla kanatlara gönderilecek toplar, Sandro Lima’nın savunma arkası sızıları ve şutları da alınacak önlemler arasında yer almalı.

TRANSFER YASAKLARI VAR

Hafta arasında 99. yılını kutlayan transfer yasaklısı Başkent ekibi iç sahada oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 6 yenilgi ve 1 de beraberlik elde etti. Sahasında topladığı 19 puanla en kötü beşinci takım olan Gençler, 18 gol attı ve 20 de gole izin verdi. Kocaelispor ise deplasmandaki 13 maçta sadece 2 kez kazandı, 4 beraberlik, 7 de yenildi aldı. Attığı 8 golle dış sahada ligin en gol atan takımı olan Kocaelispor kalesinden 17 top çıkardı.

SON MAÇLARINDAKİ DİZİLİŞİ

Gençlerbirliği, Balıkesirspor ile oynadığı son maçta kalede Ramazan Köse, sağ bekte 22 yaşındaki Ömürcan Artan, sol bekte 19 yaşındaki Musa Şahindere, savunma ortasında 23 yaşındaki Metehan Mert ve yine 23 yaşındaki Gökhan Gül, önlerinde Kocaelispor’a uzaktan çektiği şut sonrası gol atan Grechyshkin ve Serdarcan Eralp, sağ kanatta Barış Alıcı, sol kanatta Kazenga Lua Lua, forvete yakın bölgede Sandro Lima, ileride ise Eleke 11’i ile sahadaki yerini aldı.